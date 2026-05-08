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伊朗局勢｜伊朗成立新機構 徵收霍爾木茲通行費並審批許可證

即時國際
更新時間：19:38 2026-05-08 HKT
發佈時間：19:38 2026-05-08 HKT

航運雜誌《勞氏日報》（Lloyd's List）周五報道，伊朗已成立一個新機構，負責審批船舶通過霍爾木茲海峽的通行許可並向船舶收取通行費。該報該雜誌補充指出「船舶必須提交詳細的所有權、保險、船員資訊和預計航行路線記錄」，並引用了該管理局發送的一份表格。

《勞氏日報》專門提供航運和海事貿易新聞及情報的行業雜誌。該雜誌引用了該管理局發送的一份表格，並指出：「船舶必須提交詳細的所有權、保險、船員資訊和預計航行路線記錄。」

周二，伊朗英語電視台Press TV報道稱，伊朗已建立一套「對霍爾木茲海峽行使主權的系統」，並通過郵箱[email protected]向通過海峽的船舶發送「規定」。

同一時間，華盛頓方面正努力推動一項協議，以重新開放德黑蘭關閉的這條戰略水道。美國總統特朗普暫停了一項旨在強行打通霍爾木茲海峽的「自由計劃」行動，理由是希望與伊朗達成協議。

自2月底爆發戰爭以來，德黑蘭一直封鎖霍爾木茲這條對全球至關重要的水道，全球五分之一的石油通常都要經過這裏運送。

美國已對伊朗在波斯灣的港口實施封鎖，該水域的衝突不斷升級，令人們對迅速達成協議永久結束戰爭的希望變得渺茫。

美軍早前稱伊朗軍隊向3艘美國軍艦發射了飛彈、無人機和小型船隻，但都沒有擊中目標。美方攔截後採取反擊行動，打擊伊朗的軍事設施。伊朗中央軍方則反駁說，衝突的起因是美國艦艇襲擊了一艘駛往霍爾木茲海峽的伊朗民用油輪。

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