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英國地方選舉｜工黨傳統票倉失守受挫　施紀賢領導地位受質疑

即時國際
更新時間：19:14 2026-05-08 HKT
發佈時間：19:14 2026-05-08 HKT

英國5月7日舉行地方選舉，初步開票結果顯示，首相施紀賢（Keir Starmer）領導的工黨遭遇挫敗，反映選民對政府的不滿。2年前在全國大選中大勝的施紀賢，如今政治前途面臨質疑。

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路透社報導，根據夜間完成的部分計票結果，工黨在多地流失大量選票，失利範圍包括傳統上是工黨票倉的英格蘭中部與北部前工業地區，以及倫敦部分地區。最大受惠者是由脫歐（Brexit）推手法拉奇（Nigel Farage）領導、主張反移民的民粹「英國改革黨」（Reform UK），該黨在英格蘭斬獲逾200個地方議會席次，且有望在蘇格蘭和威爾斯躍升為主要反對勢力。

施紀賢面臨下台壓力

在英國2029年舉行下屆國會大選前，這場地方選舉被視為最具指標性的民意測試。英格蘭136個地方議會改選約5000個席位，威爾斯及蘇格蘭議會則全面改選。部分工黨議員表示，若工黨在蘇格蘭表現不佳、失守威爾斯，且無法保住目前在英格蘭約2500個地方議會席位的多數席次，施紀賢將再度面臨下台壓力，甚至可能被要求訂出交棒時程。

初步開票結果顯示，英國傳統上由兩黨主導的政治格局持續瓦解，多黨競爭態勢日益明顯。分析人士指出，這是英國政治近百年來最大的變革之一。曾佔主導地位的工黨與保守黨，其選票逐漸流向英國改革黨，或政治光譜另一端的左派綠黨（Green Party）。此外，外界預期民族主義政黨將在蘇格蘭和威爾斯勝選。

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