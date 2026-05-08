日本熊出沒 | 日確認今年首宗熊襲致死案 另2人上山採野菜疑遭攻擊亡

去年，日本發生多宗致命的熊襲事件，創下13人死亡、216人受傷新高。今年迄今也出現連串疑似熊襲個案，環境省周五確認今年首宗黑熊襲擊導致民眾死亡的事件，死者是一名55歲女性，遺體於4月21日在岩手縣一處山林被發現。此外，岩手縣周四發現另外一具女性遺體；山形縣也發現一具男性遺體，警方懷疑可能遭遇黑熊攻擊。

警方指出，證實遭熊攻擊身亡的岩手縣女死者，4月20日將車輛停放在岩手縣紫波町山屋地區的町道後失蹤。一名男警官翌日在協助搜救該女失蹤者時，意外遭到黑熊攻擊，導致臉部等處受傷。當地獵友會人員將黑熊當場擊斃後，便在附近發現一具女性遺體。

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岩手2宗女性遇襲身亡

經司法解剖後確認，該具遺體即為日前失蹤、居住於盛岡市的55歲女性，且身上發現爪痕與咬痕，警方判定死因為熊襲致死。警方表示，這是今年第一次在岩手縣發生的熊襲致死事件，也是日本全國首例。

此外，岩手縣八幡平市山林周四也發現一具女性遺體，臉部與頭部有動物抓傷的痕跡，岩手縣警方研判可能為黑熊襲擊所致，正展開進一步調查。該名60多歲女性於周三因外出採集野菜後失聯，警方與相關單位持續搜尋後發現遺體。

山形男上山採野菜遭黑熊攻擊喪生

另一方面，山形縣警方周四表示，5日在山形縣酒田市發現的男性遺體可能生前遭遇黑熊襲擊。遺體頭部與手臂均有外傷，且在遺體被發現後不久附近即有一頭黑熊遭到獵殺，因此正將「遭遇熊襲的可能性」納入調查方向。

山形縣警方指出，當地一名78歲從事農業的男子進入山區後失聯，目前正持續確認死者身分是否與其吻合。該男子3日上午為採集野菜而入山，至下午仍未返家，因此家屬便向警方報案。警方與相關人員展開搜索後，5日上午在山林中發現遺體。當時一頭黑熊自灌木叢中出現，隨行的獵友會人員立即將其擊斃。