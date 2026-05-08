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伊朗局勢 | 中國油輪於霍爾木茲海峽首遇襲

即時國際
更新時間：09:59 2026-05-08 HKT
發佈時間：09:59 2026-05-08 HKT

一艘由中國船東擁有的大型成品油輪，於5月4日在霍爾木茲海峽入口、阿聯酋阿爾杰爾港外海域遇襲，甲板起火。據中國財新網報道，事件被視為中國船隻首次在該區遇襲，引起航運界高度關注。事發時，船隻標識顯示為「CHINA OWNER&CREW」。接近船東人士透露，這是中國油輪首次遇襲，表示「心理上很難接受」。

同日，另一艘由南韓海運企業營運的中型散貨船，亦在霍爾木茲海峽內側、阿聯酋附近海域停泊期間發生爆炸並起火。兩件事故令該關鍵航道的安全疑慮加劇。

霍爾木茲海峽。美聯社
霍爾木茲海峽。美聯社
霍爾木茲海峽。美聯社
霍爾木茲海峽。美聯社

相關新聞：伊朗局勢︱美國展開「自由計劃」 航運界困惑官員憂戰事再起

「自由計劃」啟動僅一天

面對商船受困情況，美國於同日亦啟動「自由計劃」（Freedom Plan）行動，協助受困商船離開霍爾木茲海峽。此舉隨即引起伊朗方面不滿。美國總統特朗普在計劃啟動僅一天後宣布暫停，稱此舉是為了觀察美伊雙方能否達成結束戰爭的協議。

霍爾木茲海峽為關鍵能源航道。路透社
霍爾木茲海峽為關鍵能源航道。路透社

霍爾木茲海峽是全球能源運輸的重要航道，每日有大量石油及成品油經此運往國際市場。事件發生後，國際航運保險費用及油價均受波動，市場密切關注局勢發展。

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