馬斯克被爆主動「贈精」 OpenAI女前董事庭上揭為此狂生四孩

美國科技富商馬斯克（Elon Musk）控告人工智能巨頭OpenAI的索賠案近日於加州法院開審。周三（7日）庭上的焦點落在馬斯克4名子女的母親、OpenAI前董事局成員Shivon Zilis身上。她首度公開披露，馬斯克在其任職董事期間主動提出「捐精」，兩人最終育有4名子女，此轉折亦令她被質疑是馬斯克安插在OpenAI的「線人」。

渴望成為人母 馬斯克主動建議捐精

現職馬斯克旗下Neuralink高層的Zilis在庭上供稱，她與馬斯克於2016年首次見面，兩人約10年前曾有過一段情，但2020年馬斯克提出捐精時，雙方並非情侶關係。Zilis解釋，當時她因健康問題難以受孕，且非常渴望成為母親，加上馬斯克當時積極鼓勵身邊所有人「多生孩子」，留意到她膝下猶虛，遂主動提出捐精。

Shivon Zilis首度公開披露，馬斯克在其任職董事期間主動提出「捐精」，兩人最終育有4名子女。路透社

Shivon Zilis首度公開披露，馬斯克在其任職董事期間主動提出「捐精」，兩人最終育有4名子女。路透社

Shivon Zilis首度公開披露，馬斯克在其任職董事期間主動提出「捐精」，兩人最終育有4名子女。路透社

Zilis表示，最初計劃馬斯克毋須參與孩子的生活，且對生父身份「絕對保密」。然而，馬斯克其後向傳媒公開此事，目前更積極參與4名孩子的生活，雙方每周會像家人般聚會數小時。

隱瞞生父身份惹「線人」質疑

由於Zilis在2020年至2023年間擔任OpenAI董事，同時又在馬斯克旗下的Tesla及Neuralink任職，其雙重身份引發法律爭議。OpenAI代表律師質疑，馬斯克於2018年離開OpenAI後，Zilis利用董事職位向其提供公司情報，扮演「線人」角色。

Zilis承認，基於與馬斯克的保密協議，她最初並未向OpenAI行政總裁阿特曼（Sam Altman）披露雙胞胎的生父身份，直到2022年得知媒體即將報道才和盤托出。儘管如此，她稱阿特曼當時仍表現信任並邀請她留任，直至2023年3月馬斯克成立競爭對手xAI後，她才退出董事局。

索償千億美元 揭露OpenAI奪權爭議

馬斯克此次向OpenAI及微軟（Microsoft）索償高達1,500億美元（約1.17萬億港元），指控阿特曼等人欺騙他投資，將非牟利初衷改為牟利模式。不過，庭上公開的電郵顯示，馬斯克當年曾積極參與轉型討論，甚至建議將OpenAI併入Tesla作為子公司，以增加控制權。

Zilis的電郵進一步披露，OpenAI創辦團隊最終拒絕馬斯克的條件，主因是堅決反對馬斯克「控制」公司的營運。隨着這場涉及商業間諜疑雲、高額索償及複雜私生活的官司推進，矽谷兩大勢力的恩怨情仇亦悉數曝光。