北韓修憲刪「祖國統一」等字眼 金正恩正名「國家元首」

北韓新修訂憲法內容周三（6日）曝光，引起國際關注。新憲法除了正式易名為《朝鮮民主主義人民共和國憲法》，更首度加入「領土條款」，並全面刪除「祖國統一」及「南北同族」等相關表述。

據韓聯社及專家分析，新憲法反映了北韓領袖金正恩早前提出的「兩國論」。在新增的領土範圍規定中，北韓明確定義領域為「北接中國與俄羅斯、南接大韓民國」，並強調絕不容許侵犯其領海及領空。值得留意的是，憲法並未具體劃定南北陸地及海上邊界線，專家認為此舉顯示北韓有意避開主權爭議，無意主動挑起邊境衝突。

金正恩的稱謂由原本的「最高領導者」正名為「國家元首」，而原本最高人民會議擁有的「罷免國務委員長」權限亦被刪除。路透社

新憲法反映了北韓領袖金正恩早前提出的「兩國論」。路透社

新憲法亦反映出北韓經濟體制正悄然生變，條文中大量刪除「社會主義」字眼，轉而將市場原理擴散的現況寫入法律。路透社

此外，新版憲法大幅提升了金正恩的個人權力。金正恩的稱謂由原本的「最高領導者」正名為「國家元首」，而原本最高人民會議擁有的「罷免國務委員長」權限亦被刪除。憲法更首度明文規定國務委員長擁有核武使用權，進一步鞏固其統治地位。

在對南韓關係方面，雖然金正恩早前曾預告將南韓定性為「第一敵對國」，但新憲法並未出現「敵對」或「交戰國」等激進字眼，反而刪除了「帝國主義侵略者」等充滿敵意的傳統表述。首爾大學教授李貞澈認為，憲法中未見敵對界定，反而可能為兩韓未來走向「和平共處」提供制度性的空間。

另一方面，新憲法亦反映出北韓經濟體制正悄然生變。條文中大量刪除「社會主義」字眼，轉而將市場原理擴散的現況寫入法律，顯示平壤正試圖建立與國際接軌的憲法結構。同時，憲法序文亦刪除了過往對前代領導人功績的長篇描述，全面轉向以金正恩為中心的國家行政體系。