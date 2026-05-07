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孟買男子遭開山刀插頭 醫院淡定滑手機弔詭畫面瘋傳

即時國際
更新時間：00:13 2026-05-07 HKT
發佈時間：00:13 2026-05-07 HKT

印度孟買發生一宗駭人聽聞的暴力事件。一名27歲男子於街頭遇襲後，頭部被開山刀直插深處，但他不僅意識清醒，更在醫院候診時神情自若地低頭滑手機，有關離奇畫面在網上瘋傳，引發熱議。

炸雞店外遭伏擊 兇器直插顱骨三厘米

事發於當地時間本月2日晚上約10時半，27歲男子帕瓦爾（Rohit Pawar）在曼克胡德（Mankhurd）一間炸雞店附近，疑因早前與人結怨，遭三名青少年伏擊。 混亂中，其中一人持開山刀猛砍向帕瓦爾左側頭部，導致刀刃深深卡在顱骨內，另外兩人則對其拳打腳踢。 帕瓦爾遇襲後清醒，由友人以電單車緊急送往醫院搶救。

避開大腦關鍵區 行動機能完全正常

錫安醫院神經外科主任迪奧拉（Batuk Diyora）指出，帕瓦爾能夠生還堪稱奇蹟。 雖然開山刀已穿透皮膚、肌肉、顱骨及腦膜，插入頭部超過三公分，但刀刃切入的軌跡精準地避開了所有大腦關鍵區域，因此其語言及行動機能完全正常，甚至能如常滑手機及交談。 帕瓦爾目前已完成手術並脫離性命危險。

治安轉差惹關注 家屬質疑院方延誤

網上影像顯示，帕瓦爾頭頂巨刀在醫院走動的淡定表現，與周遭驚慌失措的民眾形成強烈對比。 雖然帕瓦爾保住性命，但其家屬控訴醫院候診時間過長，質疑院方未有即時處理傷口。

此事件同時引起當地對治安惡化的憂慮，孟買近期頻傳持刀尋仇案件，暴力事件有增加趨勢。 警方表示，涉案的三名疑犯目前已全數落網，正進一步調查案發經過。

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