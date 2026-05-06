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墨西哥警靠修圖過度照尋失蹤女子 親友：幾乎認不出

即時國際
更新時間：15:15 2026-05-06 HKT
發佈時間：15:15 2026-05-06 HKT

網民在社交媒體分享的照片，往往會先修圖才上傳。早前，墨西哥發生一宗失蹤人口事件，當地警方發布的尋人照片因過度修圖，與其真實樣貌差異甚大，不僅阻礙搜索行動，更成為網民熱烈討論的焦點。

外媒《ODDITYCENTRAL》報道，30歲女子葛蕾西亞（Grecia Guadalupe Orantes Mendoza）於4月12日失蹤。家屬報案後，警方展開搜索，並截取該女子在社交媒體上的照片以製作尋人海報。

警取社交媒體照製海報

惟相關照片經過多重修圖，與女子本人的真實容貌大相徑庭，連熟識的親友亦坦言「幾乎認不出來」。不少網民質疑，照片無助尋找當事人。相關部門亦承認，照片上的巨大落差確實為搜索過程帶來嚴重阻礙。

警員最終於一處公路上尋回葛蕾西亞。該女子平安獲救後，於警署內接受警方保護，惟當局並未就其失蹤及尋獲的具體過程作進一步交代。

有專家指出，現時許多失蹤人口的資料均依賴社交媒體照片，不過現代人習慣使用濾鏡或人工智能（AI）修圖，導致影像嚴重失真，繼而降低了辨識及搜索的效率。因此認為應優先採用未經修飾的照片，或由家屬提供最貼近當事人真實樣貌的影像，以提高尋獲機率。

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