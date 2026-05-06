伊朗局勢｜戰爭衝擊油價 澳洲急撥百億建立戰略燃料儲備

為應對伊朗與美國及以色列的軍事衝突引發的全球能源危機，澳洲政府宣布將斥資百億澳元，建立國家戰略燃料儲備。總理阿爾巴尼斯（Anthony Albanese）周三（6日）表示，此舉旨在強化澳洲的能源安全，以應對日益動盪的國際局勢。

目標儲存50日用量

據彭博社及法新社報道，阿爾巴尼斯在悉尼宣布，這項總值100億澳元（約510億港元）的「燃料安全與韌性計劃」，將用以設置一個由政府全資擁有的國家燃料儲備，規模達10億公升，並會將柴油和航空燃油的整體儲存量，提升至可供應50天的水平。

美軍持續封鎖霍爾木茲海峽的伊朗石油出口。路透社

阿爾巴尼斯直言：「我們當前的優先要務，就是保護澳洲不受這場危機最嚴重的衝擊。」他亦透露，方案中至少有一項內容涉及增建一座新的煉油廠。

恐爆石油危機

澳洲能源部長鮑文（Chris Bowen）指出，澳洲是少數仍未設立國家燃料儲備的國際能源署（IEA）會員國之一。由於其地理位置孤立，加上境內目前僅得兩座煉油廠（其中一座更於4月發生爆炸），令澳洲在全球燃料供應鏈中斷的風險下，顯得尤其脆弱。

報道指，澳洲與多數亞太國家一樣，高度依賴經由霍爾木茲海峽（Strait of Hormuz）運輸的石油。然而，自從美國與以色列於2月28日聯手對伊朗發動攻擊以來，這條佔全球近五分之一原油及天然氣運輸量的關鍵航道，已幾乎完全停擺，對澳洲的燃料供應構成嚴重威脅。

澳洲政府預計將於下周公布的年度政府預算案中，進一步說明上述措施的詳細內容。