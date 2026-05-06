南韓前第一夫人︱金建希涉操股案法官 留遺書伏屍法院內

備受觸目的南韓一宗前總統尹錫悅夫人金建希二審案，近日再添疑雲！據韓聯社報道，當地時間5月6日凌晨，負責南韓前總統尹錫悅夫人金建希股價操縱案的二審主審法官申宗五（音譯），被發現死於法院內。警方已介入調查，以確定其確切死因，經初步調查，現場「基本排除他殺嫌疑」。

韓警方透露，警方當地時間5日午夜時分接到報案，並於6日凌晨1時許在首爾高等法院辦公樓附近的花壇發現該法官，隨後將其送往醫院。警方目前正在調查其確切死因。另據新華社報道，該法官「疑似墮亡」，因現場發現遺書。有消息指疑似遺書的紙條中留下「對不起」3個字。

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當地時間4月25日，南韓首爾高等檢察廳宣布，決定對金建希涉嫌參與操縱德意志汽車公司股價一案重新啟動調查。

金建希涉嫌在德意志汽車公司前會長2009年至2012年指示操盤手操縱股價的過程中為其提供資金支持。此前一審金建希被判有期徒刑1年8個月。

當地時間4月28日，在金建希首案二審中，法院認定金建希違反《資本市場法》和《特定犯罪加重處罰法》，以操縱股價和斡旋受賄罪等判處其有期徒刑4年，並處罰金5000萬韓元（約26萬元港幣）。同時，法院還宣布沒收其收受的一條高價項鏈，並追繳2000餘萬韓元（約10.7萬元港幣）。

金建希方面4月30日對二審判決表示不服並提起上訴。