爆漢他病毒郵輪遭多國拒靠岸 西班牙同意靠岸 染疫人員轉至荷蘭治療

一艘正在大西洋航行的郵輪爆發漢他病毒（Hantavirus）疫情，世界衛生組織（WHO）證實，船上至今錄得2宗確診及5宗疑似病例，其中3人死亡、1人情況危殆。涉事郵輪一度遭多國拒絕靠岸，西班牙最新宣布，將基於「國際法及人道原則」郵輪停靠加那利群島（Canary Islands）。

荷德旅客染病亡 不排除人傳人

涉事郵輪為荷蘭旅遊公司Oceanwide Expeditions營運的「洪迪厄斯號」（MV Hondius），船上目前仍有近150人。死者包括一對荷蘭夫婦及一名德國公民；另一名情況危殆的英國男子已送往南非接受治療。船上仍有兩名出現病徵乘客，有關部門正安排撤離。

這艘郵輪3月從南美洲阿根廷出發，行程主打南極自然探險。法新社

這艘郵輪原欲在佛得角靠岸，但遭當局以防疫為由拒絕。美聯社

倉鼠科和葉耳鼠等白足鼠屬帶有漢他病毒，通常在尿液和糞便找到。

世衛組織流行病學家范克爾克霍夫證實，船上迄今有2宗確診及5宗疑似病例。法新社

世衛流行病學家范克爾克霍夫（Maria Van Kerkhove）表示，由於病例之間曾有非常密切接觸，現階段未能排除人傳人的可能性，因此暫以較高警戒處理。不過世衛強調，船上未發現鼠蹤，而漢他病毒對公眾整體風險仍屬較低，暫無需要實施旅遊限制。

「洪迪厄斯號」於3月20日由阿根廷出發，原定5月4日抵達佛得角（Cape Verde）結束航程，但佛得角當局早前以安全理由拒絕郵輪靠岸。

西班牙衛生部周二晚發聲明確認，將允許郵輪駛往加那利群島，並指當地醫療團隊會為所有乘客及船員進行檢查，其後安排各人返回所屬國家。聲明表示：「世界衛生組織已說明，佛得角無法執行相關醫療接收行動，而加那利群島是最近且具備相關能力的地點。西班牙在道德及法律上都有責任協助這些人士，當中亦包括多名西班牙公民。」

「洪迪厄斯號」郵輪營運方「泛海探險」公司5日確認，船上兩名疑似感染漢坦病毒的船員和一名已過世德國乘客的關聯人員將轉運至荷蘭。「泛海探險」公司在聲明中說，這三人將由兩架正在飛往佛得角的專用飛機進行醫療轉運，尚無確切的轉運時間表。待三人安全離船並啟程前往荷蘭後，郵輪計劃駛向西班牙加那利群島，公司正與相關部門就具體方案進行磋商。