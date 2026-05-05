伊朗局勢｜美國防部：停火以來伊朗開火超過10次　但未達重啟作戰門檻

美國國防部（戰爭部）5日在五角大廈召開記者會，美國參謀首長聯席會議主席凱恩（Dan Caine）表示，自美伊停火協議生效以來，伊朗已對美軍發動超過10次攻擊。美國國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）也說，儘管雙方4日在荷莫茲海峽發生交火，停火協議仍未結束。

據美媒報道，凱恩在會議上表示，自美伊停火協議生效以來，伊朗已對商船開火9次，並扣押2艘貨船，同時對美軍發動超過10次的攻擊行動，但這些攻擊「仍低於美國重啟戰鬥行動的門檻」。

相關新聞：伊朗局勢 | 美伊停火以來阿聯酋首次遇襲 伊朗總統轟革命衛隊「完全不負責任」

防長稱「停火未結束」

凱恩直言，重啟戰鬥行動是一個超出他職權範圍的政治決定，「我只能說，目前衝突的程度還很輕微，只是試探性的挑釁。感覺伊朗正在病急亂投醫，想抓住最後機會」。

針對美國展開「自由計畫」（Project Freedom）， 以美軍資源協助霍爾木茲海峽水域滯留商船恢復通行，導致美、伊軍隊在荷莫茲海峽發生交火，美國國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）強調，雙方的停火協議仍未結束，「自由計畫是一個獨立且不同的行動項目，我們已預期最初會有一些波折，事實也確實如此」。

相關新聞：伊朗局勢｜南韓商船及阿聯酋油港遭伊炮擊起火 美：擊沉6伊朗快艇

赫格塞斯強調，「自由計畫」與「史詩怒火」是2個獨立且不同的行動，「自由計畫本質上是防禦性的，範圍明確且持續時間有限，唯一任務是保護無辜的商船免受伊朗的攻擊」。