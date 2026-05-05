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涉漢坦病毒郵輪證實7人發病 3死1危殆2人待緊急送院 佛得角禁乘客下船

即時國際
更新時間：13:14 2026-05-05 HKT
發佈時間：13:14 2026-05-05 HKT

載有149人的極地觀光郵輪「洪迪厄斯號」（MV Hondius）爆發漢坦病毒（hantavirus）疫情，發病人數增至7人，當中3人死亡，另有2人待緊急送院。現時仍有逾140人受困船上，後續有望在西班牙島嶼靠岸撤離。世衞組織證實，迄今有2宗確診及5宗疑似病例。荷蘭當局正準備醫療撤離行動，計劃將病人轉移至醫療機構。

「洪迪厄斯號」隸屬荷蘭泛海探險公司（Oceanwide Expeditions），有3人染病死亡，分別為一對荷蘭夫婦及一名德國人。

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船上乘客及船員共149人、涵蓋23個國籍。路透社
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這艘郵輪3月從南美洲阿根廷出發，行程主打南極自然探險。法新社
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這艘郵輪原欲在佛得角靠岸，但遭當局以防疫為由拒絕。美聯社
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世衛組織流行病學家范克爾克霍夫證實，船上迄今有2宗確診及5宗疑似病例。法新社
世衛組織流行病學家范克爾克霍夫證實，船上迄今有2宗確診及5宗疑似病例。法新社

船上149人來自23國

泛海探險公司指出，目前該郵輪停泊在佛得角海岸附近，有140多人受困船上。在出現症狀的患者當中，有1名英國乘客正在南非約翰內斯堡深切治療部病房留醫，另有2名船員仍在船上，待緊急送院。

這艘郵輪原欲停靠佛得角（Cape Verde），但遭當局以防疫為由拒絕，並禁止乘客下船。佛得衛生部周一表示，針對船上部分人員請求派遣醫療專機，正待荷蘭與英國政府核准。

荷蘭擬進行醫療撤離

世衞組織證實，這艘郵輪上共有2例實驗室確診及5宗疑似病例，其中包括3宗死亡病例、1例危重症患者和3例輕症患者。協助處理今次疫情的荷蘭國家公共衛生與環境研究所（RIVM）則表示，1名出現症狀的患者已確診漢坦病毒；知情人士透露，荷蘭女性死者也確診。

有望西班牙島嶼靠岸下船

泛海探險公司發言人表示，為防疫情擴散，已指示所有乘客留在艙房內，儘管漢坦病毒人傳人情況罕見，但潛伏期仍可能長達數周，有部分感染者可能尚未出現症狀，目前正研究能否在西班牙大加那利島拉斯帕爾馬斯市（Las Palmas）和特內里費島（Tenerife）讓乘客接受篩檢後下船。

據泛海探險公司資料，這艘郵輪3月從南美洲阿根廷出發，行程主打南極自然探險，船上乘客及船員共149人、涵蓋23個國籍，主要包括英國、西班牙及美國乘客，以及菲律賓的船員。

通常由鼠類傳播 疫情源頭仍不明

荷蘭國家公共衛生與環境研究所發言人指出，目前疫情源頭仍不明，「可以想像例如船上的老鼠將病毒傳給了乘客。但另一種可能性是，在南美洲停留期間，人員透過老鼠等媒介受到感染，繼而發病」。

漢坦病毒主要透過吸入含有鼠類分泌物或排泄物的空氣微粒傳播感染，人與人之間的傳播極為罕見。

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