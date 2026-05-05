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馬斯克收購Twitter涉違規 允付1172萬元罰款 創SEC同類案新高

即時國際
更新時間：11:38 2026-05-05 HKT
發佈時間：11:38 2026-05-05 HKT

全球首富馬斯克（Elon Musk）周一（4日）同意支付150萬美元（約1172萬港元），以終結美國證券交易委員會（SEC）所提出的民事訴訟。該訴訟指控馬斯克在2022年以440億美元（3437億港元）收購Twitter（X平台前身）前，不斷增持Twitter股份，卻延遲申報對Twitter的持股量。

知情人士指，馬斯克這次民事罰款金額創美國證監會史上同類違規案件新高。

馬斯克收購Twitter涉違規。路透社
馬斯克收購Twitter涉違規。路透社
馬斯克這次民事罰款金額創美國證監會史上同類違規案件新高。法新社
馬斯克這次民事罰款金額創美國證監會史上同類違規案件新高。法新社
馬斯克同意付罰款，但拒認錯。法新社
馬斯克同意付罰款，但拒認錯。法新社

法律界：具殺雞儆猴效果

紐約一名律師事務所合夥人則認為，對於全球首富馬斯克來說，這只是小數目，但可能具有殺雞儆猴的效果，這向市場傳達一個訊息，即規範適用於所有人，即使是馬斯克也不例外。截至今年3月，馬斯克身家達8390億美元（約6.55萬億港元）。

根據協議，馬斯克名下信託將支付150萬美元罰款，這項協議提交華盛頓聯邦法院，仍待法官批准。

延遲申報對Twitter持股量

此案起因於馬斯克在2022年以440億美元收購Twitter前不斷增持股份，卻未依規定及時通知主管機關。根據證監會規定，投資者若持股超過5%必須在10天內申報。

證監會指控馬斯克延遲11天才申報，得以持續以低價買入股份，估計因此為自己省下約1.5億美元（11.72億港元），其他在不知情情況下賣出股票的股東，則因此蒙受損失。

同意支付罰款 拒認錯

馬斯克名下信託僅同意支付150萬美元罰款，並承諾不再違反同一規定，但未承認馬斯克有任何過錯。

馬斯克律師斯皮羅（Alex Spiro）將這個結果形容為一種「平反」，稱他的當事人「已完全擺脫推特收購案中報表遲交相關所有問題」。

斯皮羅強調，信託機構因一份文件遲交而同意支付小額罰款，與美國政府達成的協議並非和解，「因為他沒有做錯任何事」。

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