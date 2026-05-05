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伊朗局勢︱美國展開「自由計劃」 航運界困惑官員憂戰事再起

即時國際
更新時間：10:14 2026-05-05 HKT
發佈時間：10:14 2026-05-05 HKT

美國展開「自由計劃」，意在引導霍爾木茲海峽周圍的商船脫困。但一些航運界人士對此感到困惑，稱需要更具體的細節。周一首天霍峽的船舶流量並無明顯增加的跡象。美國部分官員則擔心疏導霍峽的計劃會引致戰事再起。

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綜合目前所得訊息，「自由計劃」可能會以訊息引導、交通協調、外圍軍事威懾相結合的方式推進，而非軍艦武裝護航。但歐洲外交圈與一些船東們認為，沒有軍艦護航，僅靠協調機制不大可能顯著改變海峽局勢。

數名船東及航運公司管理者稱，他們需要更具體的細節。雅典航運公司GasLog的營運總監卡拉薩尼斯說：「這個倡議堪稱相當模糊。因為若由西方軍艦引導，反更容易被伊朗革命衛隊盯上。」

美國網媒Axios昨日援引美國官員和消息人士說，特朗普對「沒有協議、沒有戰爭」的僵局感到厭倦。他疏導霍峽被困船隻的計劃則可能導致戰事再起。報道說，美國海軍周一起協助商船穿越霍峽，為這些船隻提

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供如何避開水雷的建議，並隨時準備在伊朗發動襲擊時進行干預。一名接近特朗普的消息人士稱，這是「一次可能導致與伊朗對抗的進程的開端」。報道還說，美軍中央司令部司令庫珀向特朗普提出一項更大膽的計劃，即派遣海軍艦艇穿越霍峽。一名了解該計劃的官員說，美軍將摧毀伊朗應對的任何導彈或快艇，如果伊朗升級行動、攻擊海灣國家，美方將以全力重啟戰事。

伊朗國會國家安全與外交政策委員會發言人扎伊昨日說，要重新開放霍爾木茲海峽，要麼承認伊朗對海峽的主導權；要麼是重返戰場，承受進一步後果。

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