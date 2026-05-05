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伊朗局勢｜美軍稱擊沉了6艘「封路」伊朗小船  伊方批「毫無根據的謊言」

即時國際
更新時間：05:28 2026-05-05 HKT
發佈時間：05:28 2026-05-05 HKT

波斯灣局勢持續升溫，美軍中央司令部司令庫珀（Brad Cooper）表示，美軍在霍爾木茲海峽擊沉了 6 艘試圖阻撓商船航行的伊朗小型船隻。有報道指，伊朗於當地星期一向美軍海軍艦艇及受保護的商船發射多枚巡航導彈並出動無人機，美軍隨即出動阿帕奇及海鷹直升機發動反擊。然而，伊方否認有船隻被擊沉。

庫珀聲稱，美國海軍目前是在進行傳統的「護航」任務。他指，傳統護航是一對一的保護，而美方現時採取的防禦部署更為優越，構建了涵蓋軍艦、直升機、定翼機、空中預警機及電子戰在內的多重防禦體系，相比單純護航更為全面及廣闊。

美軍稱擊沉了6艘「封路」伊朗小船  伊方否認，批評是「毫無根據的謊言」。美聯社
美軍稱擊沉了6艘「封路」伊朗小船  伊方否認，批評是「毫無根據的謊言」。美聯社

針對美方的說法，伊朗方面予以強烈否認：

  • 否認船隻被擊沉：伊朗通訊社引述軍方官員，否認美軍擊沉多艘伊朗小型船隻的說法。

  • 否認商船通航：伊斯蘭革命衛隊公共關係部門形容，美方指已有船隻通過海峽的說法是「毫無根據的謊言」。

  • 武力威脅：伊朗媒體強調，任何違反革命衛隊原則的海上行動都將面臨嚴重風險，違規船隻將被武力攔截。

導彈襲擊傳聞 雙方說法分歧

同日較早時，伊朗傳媒一度報道指有兩枚導彈擊中一艘美軍軍艦。然而，美軍中央司令部隨即在社交平台發文澄清，強調並無任何美軍艦艇被伊朗導彈擊中。美方稍早前亦曾表示，已有兩艘懸掛美國國旗的商船成功通過霍爾木茲海峽。

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