伊朗局勢｜南韓商船及阿聯酋油港遭伊炮火擊中 美：擊沉6伊朗快艇

波斯灣局勢在停火四周後再度有惡化迹象。美國總統特朗普周一宣布展開名為「自由行動」（Project Freedom）的新任務，派遣海軍試圖打通遭伊朗封鎖的霍爾木茲海峽。此舉隨即引發伊朗強烈反擊，有外國商船遭受襲擊，阿聯酋一處重要油港亦遭無人機轟炸起火。

特朗普強行通航 遭伊朗武力回應

特朗普透過社交媒體表示，美國海軍將引導各國船隻安全駛出受限水道，恢復能源運輸。其後，法新社報道，美國中央司令部 古柏（Brad Cooper）聲稱，已有 兩艘美國飛彈驅逐艦通過霍爾木茲海峽進入波斯灣；同時，有兩艘懸掛美國國旗的商船朝反方向航行，且「正安全地繼續其航程」。

特朗普欲強行通航，遭伊朗武力回應。路透社

美軍稱擊沉了6艘「封路」伊朗小船 伊方否認，批評是「毫無根據的謊言」。美聯社

古柏指，美軍的阿帕契（Apache）與海鷹（Seahawk）直升機，擊中6艘威脅商船的伊朗快艇，並且攔截了所有「射向我們與商船的飛彈和無人機」。

庫珀解釋，美國海軍目前是在進行傳統的「護航」任務。他指，傳統護航是一對一的保護，而美方現時採取的防禦部署更為優越，構建了涵蓋軍艦、直升機、定翼機、空中預警機及電子戰在內的多重防禦體系，相比單純護航更為全面及廣闊。

伊方全盤否認美軍說法 批「毫無根據的謊言」

惟伊朗方面全盤否認，伊朗通訊社引述軍方官員，否認美軍擊沉多艘伊朗小型船隻的說法。伊斯蘭革命衛隊公共關係部門形容，美方指已有船隻通過海峽的說法是「毫無根據的謊言」，並警告任何進入海峽的外國武裝力量均會遭受攻擊。

據路透社報道，伊朗官方隨即發布一份擴大控制海域的圖表，顯示其管轄範圍已延伸至國際水域，甚至覆蓋阿聯酋兩側的大部分海岸線。伊朗軍方更聲稱曾對一艘接近海峽的美軍軍艦鳴槍警告，迫使其折返。

受局勢升級影響，有商船及石油設施在海峽內外遭遇襲擊：

南韓： 隸屬現代商船（HMM）的商船「Namu」號在海峽內發生爆炸並起火，特朗普隨即發文呼籲南韓加入軍事行動。

阿聯酋： 國營石油公司（ADNOC）一艘空載油輪被伊朗無人機擊中。

富吉拉港： 位於海峽外的富吉拉港（Fujairah）一處石油設施遭無人機攻擊起火，由於該處是少數無需經海峽外運石油的航道，事件引發阿聯酋政府強烈譴責，形容是嚴重升級。

特朗普承認南韓商船遇襲

特朗普則在其社交平台「真實社群」（Truth Social）發文指，除了一艘南韓船隻遭擊中之外，「目前為止，通過海峽的航運沒有受到其他損害」，但他未提供進一步細節。

伊朗國家電視台4日稍早報道，該國海軍在通過海峽的美國驅逐艦附近，發射巡弋飛彈、火箭與戰鬥無人機，並稱之為「警告射擊」。

航運界維持觀望 全球油價飆升

儘管特朗普政府試圖打破封鎖，但各大航運公司表示，在敵對行動正式結束前不會冒險通航。目前霍爾木茲海峽依然處於癱瘓狀態，全球約五分之一的石油與液化天然氣運輸受阻。受此消息影響，全球油價在大幅波動中飆升超過 5%。

外交方面，美伊雖於四周前達成停火並進行過首輪面談，但後續會談陷入停滯。伊朗早前提出 14 點和平建議，試圖將核問題與戰爭停火脫鉤，惟特朗普早前暗示傾向拒絕有關方案。