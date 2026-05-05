日陸上自衛隊AI設計標誌惹議 大象持槍掛骷髏被批「好戰」緊急下架

日本陸上自衛隊近日因部隊新標誌設計引發廣泛爭議。隸屬於東京都練馬區第 1 師團第 1 普通科連隊旗下的第 4 中隊，早前為提升隊員士氣，委託隊員利用生成式 AI 設計新標誌，惟標誌中出現「大象持步槍」及「人類頭蓋骨」等元素，遭公眾批評觀感不佳且過於好戰，部隊最終緊急宣布停用並下架相關設計。

關鍵字生成設計出事 輿論轟缺乏尊重

據《共同社》及《每日新聞》報道，第 4 中隊於 4 月 29 日透過社交平台 X 公開該款新標誌。該設計是由隊員使用 ChatGPT 輸入「大象」、「帥氣」、「藍色火焰」及「擬人化」等關鍵字生成，並在獲得中隊長與連隊長核准後發布。

委託隊員利用生成式 AI 設計新標誌，惟標誌中出現「大象持步槍」及「人類頭蓋骨」等元素，遭公眾批評觀感不佳且過於好戰。

日本陸上自衛隊近日因部隊新標誌設計引發廣泛爭議。美聯社

面對排山倒海的批評，第 1 普通科連隊已於上周六發文宣布停用該標誌，並刪除相關貼文。日陸上自衞隊/示意圖

新標誌的主體為一隻穿著迷彩服、手持步槍的擬人化大象，其左眼與背景燃燒著藍色火焰，胸前更掛有骷髏頭骨。相關人士解釋，大象自 2002 年起便是該中隊的象徵，藍色則為代表色，步槍則象徵步兵部隊，初衷是為了強化隊員的凝聚力與歸屬感。

然而，新標誌公開後隨即招致輿論強烈反彈。大批網民批評設計風格失當，甚至直指「頭蓋骨是逝者遺骸，缺乏對犧牲者的尊重」。亦有評論認為該標誌予人「為殺戮而存在的軍隊」之負面印象，令公眾觀感受損。此外，更有聲音質疑設計與泰國邊境警察的標誌相似，可能涉及版權爭議。

面對排山倒海的批評，第 1 普通科連隊已於上周六發文宣布停用該標誌，並刪除相關貼文。部隊強調，未來在設計標誌時應兼顧國民的理解與親近感。