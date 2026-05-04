泰國監倉變春宮︱中國重犯疑賄賂變VIP 女模特兒直送性交易

泰國近日爆發一宗嚴重的監獄特權醜聞。該國傳媒報道，首都曼谷中央監獄內，數名中國重犯疑似透過巨額賄賂，換取「VIP級」的待遇，不僅在獄中擁有私人豪華設施，更被指有獄方特意安排年輕女模進入監獄，提供「特殊服務」。事件曝光後震驚全國，涉案典獄長已被革職，並正接受深入調查。



最新消息指，泰國懲教部宣布，特別調查部（DSI）已完成對案件調查，現已移交國家反腐敗委員會 (NACC) 進行進一步的法律程序。

監倉獲豪華改裝設冷氣

泰國媒體綜合報道，泰國司法部於去年11月對曼谷中央監獄進行突擊檢查，意外揭發這宗醜聞。調查人員在獄中發現經特殊改造的「VIP牢房」，專門用於招待有特權的囚犯。其中經過 Khaosod報道，11 月 16 日，有關部門突擊檢查監獄最擁擠的區域，在一個地下室裡發現兩名中國女子（曾被指是模特兒），以及兩名中國囚犯。

據悉，這些囚犯不僅無需參與例行點名，甚至可以僱用其他囚犯作為其私人助手。其S監獄內部設施亦與普通囚室有分別，搜獲的違禁品包括有冷氣、刀具、微波爐、高級寢具及音響設備等。



調查人員在翻查監獄的訪客紀錄時，發現獄方涉嫌刻意安排多名外籍女性，經由監獄後門繞道進入。據描述，部分進入監獄的女性外型亮麗，疑似模特兒。而在這些「VIP牢房」內，調查人員更發現了已使用過的保險套及有體液的紙巾，顯示監倉淪為進行性交易的場所。

驚指已使用避孕套

初步調查指出，涉案的中國重犯，疑似以高達七位數泰銖的款項向獄方行賄，以換取特殊待遇。各種違禁品則是長期以來，透過「捐贈」的名義被運入獄中，顯示獄方人員不僅知情，甚至可能從中協助。



事件曝光後，泰國矯正署已將涉事監獄的主管及至少14名相關人員撤職查辦，時任獄長亦已被革職。