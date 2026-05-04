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南韓節慶餐廳大醬湯 竟混排水孔蓋奉客 網民直呼超誇張

即時國際
更新時間：12:58 2026-05-04 HKT
發佈時間：12:58 2026-05-04 HKT

南韓慶尚北道聞慶市5月1日至10日舉行傳統茶碗節，詎料有民眾2日前往遊覽後去餐廳吃飯，竟在大醬湯裡發現排水孔蓋，在網上引發熱議，網民直呼誇張離譜。

據韓媒報道，有消費者在社交平台發文，指稱和家人一起到聞慶市遊玩，中午選擇附近的韓式食堂用餐，點了鹽漬鯖魚套餐和其他料理，但送上來的鯖魚卻有鋼絲球金屬屑殘留。

排水孔蓋背面。bobaedream
排水孔蓋背面。bobaedream
事發於南韓慶尚北道聞慶市。維基百科
事發於南韓慶尚北道聞慶市。維基百科

鯖魚殘留鋼絲球金屬屑

發文者表示，當他向老闆反映時，對方反問「那還要不要再上一份」，得知不用後僅表示會在帳單裡扣掉鯖魚的價錢，並未進一步處理，讓他心裡感覺很糟。

發文者透露，其後他竟在送上的大醬湯裡發現排水孔蓋，即時質問老闆，對方回答不收錢了，並催促他們一行人趕快離開。

網民質疑店方報復

另外，就在發文者和老闆理論時，店家竟在外面放置「座位皆已訂滿」的牌子，避免其他顧客進入，等到發文者離開後又拿掉牌子恢復正常營業。

南韓網民看完文章後，都感到這間店太過離譜，直呼這是不是不想做了，呼籲受害人一定要向相關單位舉報，還有人認為那麼大的排水孔蓋應該是店家為了報復才放的。

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