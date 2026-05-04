北韓女足5月將赴南韓作賽 2018年來首見 韓媒：重啟對話契機

南韓統一部表示，一支北韓女子足球隊本月將訪問南韓，這將是自2018年以來首次有北韓體育隊伍前往南韓作賽。南北韓自1950年到1953年的衝突是以停戰協議而非和平條約結束，因此嚴格來說兩韓仍處於戰爭狀態，雙方的體育與文化交流極為罕見。南韓統一部表示，政府會提供支援但不會直接介入，韓媒則分析指出，這次可視為南北重啟對話的契機。

南韓韓聯社分析指出，這次北韓女足來訪，是發生在2023年北韓領導人金正恩將南北關係定義為「敵對兩國」及「戰爭狀態交戰方」之後，因此備受關注，這等同於在戰爭狀態下派隊前往敵對地區。過去北韓多次拒絕參加在南韓舉行的賽事，這次決定參賽被視為相當罕見，因此有觀點期待，此次賽事可以成為南北重啟對話的契機。

南韓統一部表示，北韓有關當局向他們發出一份通知，告知「我的故鄉隊」（Naegohyang Women's FC）將派出39名成員組成的代表團，於5月20日在亞足聯女子冠軍聯賽（AFC Women's Champions League）4強賽對陣南韓水原隊（Suwon FC Women）。

「我的故鄉隊」將前往南韓作賽。AFC

北韓女足「我的故鄉隊」將赴南韓作賽。AFC

兩韓仍處於戰爭狀態，雙方的體育與文化交流極為罕見。路透社

參與亞足聯女子冠軍聯賽四強賽

南韓統一部指出，這支北韓代表隊將包括27名球員與12名球隊工作人員，但沒有透露球隊抵達南韓的確切時間。

這場比賽的勝方將於5月23日參加亞足聯女子冠軍聯賽決賽，將對上澳洲的墨爾本城（Melbourne City）隊或日本的東京綠茵美人隊（Tokyo Verdy Beleza）。

南韓統一部在新聞稿中表示：「在4強賽輸球的隊伍，將於5月21日星期四打包回家，沒有安排季軍戰。」

南韓統一部：政府不會直接介入

統一部表示，將在尊重國際賽事框架的前提下進行溝通與合作。由於是北韓代表隊來訪，相關支援將由政府負責處理，不過這次賽事具有「國際比賽」與「球會對抗賽」性質，統一部強調「政府不會直接介入」。

這場比賽將是北韓自2018年派遣射擊、青少年足球與桌球代表團前來南韓以來，首支在南韓參賽的北韓體育隊伍。

亞洲女足勁旅之一 U-17女子世界盃奪冠

平壤上一次派遣女足隊前往南韓是在2014年，當時北韓國家隊赴仁川參加亞運。

北韓女足國家隊是亞洲女足勁旅之一，近年屢次奪下國際賽事冠軍，在青少年層級表現特別突出。她們最近一次奪冠是在去年11月，當時在國際足協（FIFA）U-17女子世界盃決賽以3比0擊敗荷蘭。