伊朗局勢 | 伊朗警告美若干涉霍爾木茲 將視為違反停火

伊朗警告，美國任何企圖干涉霍爾木茲海峽的舉動，將被視為違反停火協議。美國總統特朗普較早前在Truth Social發文稱，美國將於中東地區4日上午展開「自由計畫」疏導行動，「引導」被困在霍爾木茲海峽的船隻駛離該海峽。

伊朗國會國家安全委員會主席阿齊茲（Ebrahim Azizi）在社交平台X上發文表示：「美國針對霍爾木茲海峽新管理制度的任何干涉，都將被視為違反停火。

相關新聞：

伊朗局勢｜特朗普：今起展開「自由計畫」行動 助霍峽滯留船隻脫困 美軍將提供支援

估計目前約有1000艘商船與2萬名海員滯留於波斯灣。美聯社

特朗普宣布，周一起協助受困商船脫困。美聯社

阿齊茲補充說：「霍爾木茲海峽和波斯灣不會被特朗普妄想性質的帖文所管理。」

伊朗國會將批准霍峽新管理法

伊朗國會副議長尼克扎德表示，國會將批准一項「霍爾木茲海峽管理法」，內容包括永久禁止以色列船隻通過這一關鍵水道；來自「敵對國家」的船隻必須支付「戰爭賠償金」才能獲得通行許可；其他船隻需獲得伊朗授權才能通行。

美國表示將護送船隻通過霍爾木茲海峽之際，英國海上貿易行動部（UKMTO）表示，一艘油輪在阿聯酋對開海域遭不明飛行物體擊中，幸好所有船員安全。UKMTO已呼籲船隻在該區域保持謹慎。

估計約1000商船受困

英國《金融時報》報道，估計目前約有1000艘商船與2萬名海員滯留於波斯灣。特朗普表示，許多船隻屬於未涉及這場衝突的國家，船員們的「糧食即將耗盡」。

《華爾街日報》上周報道，特朗普政府希望籌組國際聯盟，分享資訊並協調外交行動，試圖讓霍爾木茲海峽重新開放。英國與法國也尋求主導一項跨國任務，一旦達成持續性的停火，將重啟霍爾木茲海峽的通行。