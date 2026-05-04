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大西洋郵輪爆呼吸道疾病疫情 至少兩死一危殆 患者對漢他病毒呈陽性

即時國際
更新時間：01:06 2026-05-04 HKT
發佈時間：01:06 2026-05-04 HKT

一艘在大西洋航行的郵輪爆發「嚴重急性呼吸道疾病」疫情，已造成至少兩人死亡，另有一名乘客在南非約翰內斯堡深切治療部留醫，情況危殆。南非衛生部周日向法新社（AFP）證實，當局正調查事件。

世衛：正進行相關調查

法新社報道，涉事郵輪為MV Hondius，由阿根廷烏斯懷亞（Ushuaia）出發，原定前往佛得角（Cape Verde）。當局表示，其中一名在南非治療的患者對漢他病毒（hantavirus）呈陽性反應。

漢他病毒可引致出血熱等嚴重疾病，主要經由受感染的齧齒類動物傳播，包括接觸其尿液、糞便或唾液，或吸入受污染的灰塵。世界衛生組織（WHO）表示，已知悉事件並正協調國際公共衛生應對行動，相關調查正在進行中。

夫婦兩人先後不治

據報道，最初出現症狀的是一名70歲男乘客，他在船上死亡，其遺體已轉送至南大西洋英屬聖赫勒拿島（Saint Helena）。其69歲妻子其後亦病重，被緊急送往南非，但最終在約翰內斯堡醫院不治。

第三名患者為一名69歲英國男子，目前仍在約翰內斯堡深切治療部留醫。另有消息人士透露，初步死亡人數或達3人，當中包括一對荷蘭夫婦，但官方暫未確認全部死者身份。

據了解，郵輪上約有170名乘客及70名船員，當時航線仍在佛得角附近海域。當局正討論是否將另外兩名出現病徵的乘客隔離治療，而郵輪其後或繼續駛往西班牙加那利群島。

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