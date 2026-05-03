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McClatchy｜美國麥克拉奇報業集團用AI「改稿」 記者拒署名

即時國際
更新時間：22:55 2026-05-03 HKT
發佈時間：22:55 2026-05-03 HKT

美國「麥克拉奇」（McClatchy）報業集團日前啟用一款自行研發的AI工具，於閱讀分析記者寫的傳統文稿後，為不同受眾生成出不同版本，卻想以提供內容的記者署名。

該集團在全美14州發行近30份報章，各報記者紛紛拒絕替這些AI文署名。日前佛州《邁阿密先鋒報》刊出的一篇AI文署名欄寫道：「本文以AI生成，改寫自馬查特（Michelle Marchante）的原稿」。馬查特是該報醫療記者。

「麥克拉奇」（McClatchy）報業集團AI工具惹記者不滿。
「麥克拉奇」（McClatchy）報業集團AI工具惹記者不滿。

集團旗下加州《沙加緬度勤奮者報》（The Sacramento Bee）調查記者兼工會副理事長蘭芝（Ariane Lange）說，記者不想讓自己的名字出現在不是他們實際撰寫的文稿上，「即使這些文章是以我們的稿子為藍本，此舉宛如撒謊」。

《邁阿密先鋒報》記者布朗（Julie Brown）也是拒絕為AI文署名的記者之一。她在X平台寫道：「我報道的都是一些敏感新聞，絕不應該被人工智慧以任何方式重新包裝或竄改。無論是性侵案件，或是關在『鱷魚阿爾卡特拉斯』監獄的移民，我們的記者都會盡心盡力，確保報道內容準確、公正，並展現人工智慧無法企及的人性光輝。」

「麥克拉奇」（McClatchy）報業集團AI工具惹記者不滿。
「麥克拉奇」（McClatchy）報業集團AI工具惹記者不滿。

知情人士透露，令記者不滿的AI工具，是內部研發的Content Scaling Agent，目標是用來抓重點，「協助讀者快速了解單一新聞事件的重點，或能掌握多篇針對較大主題的報導」，根據公司政策，AI文刊出前也會先讓編輯審核。不過，許多前先記者對於資方未能清楚說明使用AI工具以及如何使用記者署名深感擔憂。

麥克拉奇曾在2020年初聲請破產保護，隨後被對沖基金管理公司Chatham Asset Management收購。報業高層認為，AI工具有助於增加發稿量，以及最終吸引新訂閱用戶。

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