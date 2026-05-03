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斯里蘭卡首都破獲網騙中心 拘37中國公民

即時國際
更新時間：17:01 2026-05-03 HKT
發佈時間：17:01 2026-05-03 HKT

斯里蘭卡警方根據線報，在首都科倫坡𪂹火破一個網路詐騙中心，並拘捕37名中國公民。發言人稱，疑犯年齡在23歲至44歲之間，其中包括一名女性，「他們持旅遊簽證入境，非法工作，其中2人簽證已過期。」

消息稱，這個詐騙中心設於科倫坡郊區塔蘭加馬（Talangama），警方查獲35台平板電腦、147部手機和100張SIM卡。

當局近日大力打擊境外網路詐騙，今年3月逮捕了135名涉嫌進行詐騙活動的中國男女，並遣返出境；上月又在北部一間酒店破獲網路詐騙活動，拘留了152名外國公民，當中大部分是中國人。

中國駐科倫坡大使館表示，正在與斯里蘭卡地方當局密切合作，防止中國公民在斯里蘭卡進行詐騙活動。

大使館表示，斯里蘭卡發達的電信基礎設施、優越的地理位置和相對寬鬆的簽證政策，吸引了詐騙集團遷往這個南亞國家。

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