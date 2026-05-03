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墨西哥西納羅亞州長涉勾結毒梟　暫停職務配合美國調查

即時國際
更新時間：16:42 2026-05-03 HKT
發佈時間：16:42 2026-05-03 HKT

墨西哥西納羅亞州長羅查莫亞（Ruben Rocha Moya）遭美國司法部指控與惡名昭彰的販毒集團「西納羅亞集團」（Sinaloa Cartel）勾結，他昨日表示將暫時停職配合調查。

羅查莫亞否認指控

法新社報道，羅查莫亞及另外九人本周同遭美國司法部起訴，被控與西納羅亞集團合作，向美國運送「大量」毒品。羅查莫亞是總統薛恩鮑姆所屬政黨成員，他否認指控，指有關說法「虛假」，他否認指控，指有關說法「虛假且惡意」。

他昨日深夜在YouTube影片中表示：「我向西納羅亞州民宣告，我今日已向州議會提交申請，請求暫時離開州長職位。」

墨西哥西納羅亞州長羅查莫亞（Ruben Rocha Moya）。IG/@rochamoya_
墨西哥西納羅亞州長羅查莫亞（Ruben Rocha Moya）。IG/@rochamoya_

古利亞坎市長一同下台

同樣遭美國點名的古利亞坎（Culiacan）市長賈梅茲（Juan de Dios Gamez）亦宣布將下台。兩人離職後不再享有豁免權，成為司法調查對象。

事件曝光前，墨西哥總統薛恩鮑姆曾要求美國提供「確切且無可辯駁」的證據。她指出，這是美國首次公開對墨西哥現任州長提出毒品走私指控。

古利亞坎（Culiacan）市長賈梅茲（Juan de Dios Gamez）。IG/@juandediosgamezmendivil
古利亞坎（Culiacan）市長賈梅茲（Juan de Dios Gamez）。IG/@juandediosgamezmendivil

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墨美關係又再惡化

這宗事件令本已緊張的墨美關係進一步惡化。此前已有兩名據稱是中央情報局（CIA）幹員在緝毒行動中身亡。

「西納羅亞集團」是遭美國總統特朗普政府列為外國恐怖組織的六大墨西哥販毒集團之一。華府長期向薛恩鮑姆政府施壓，要求加強打擊販毒行動，包括允許無人機攻擊或美軍人員進駐。

案件發展備受關注，墨西哥當局與美國的後續行動將對雙邊關係產生重大影響。

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