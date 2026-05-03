巴西聯邦政府今日表示，東北部遭強烈豪雨襲擊，其中伯南布哥州和帕拉伊巴州在過去48小時內，已造成至少6人死亡，數千人被迫疏散避難。

在伯南布哥州，首府累西腓及附近地區因暴雨引發嚴重洪水和土石流，已有2人罹難；鄰近的奧林達亦有2人死亡，全州約1500人被迫撤離。

帕拉伊巴州同樣災情嚴峻，有2人喪生、約1800人疏散。受災最嚴重的城市包括孔迪、州府若昂佩索阿及坎皮納格蘭德等地。

巴西東北部豪雨成災 至少6人死亡數千人疏散。央視新聞

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巴西融合暨區域發展部指出，國家風險與災害管理中心在暴雨高峰期間共發布22次警報。由於兩州災情嚴重，加上最新天氣預報顯示仍有降雨風險，當局已將警戒級別提升至最高。

雖然目前降雨有趨緩跡象，但部門強調今日全日仍須保持高度警戒，呼籲居民注意安全。