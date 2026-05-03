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美媒民調：反戰聲浪直逼越戰程度

即時國際
更新時間：09:56 2026-05-03 HKT
發佈時間：09:56 2026-05-03 HKT

美媒近日發布最新民調顯示，61%的美國人認為美國對伊朗動武是錯誤。在經濟痛苦加劇與擔憂恐襲風險增加下，特朗普發動伊朗戰爭的不受歡迎程度，已與越戰到1970年代初期，以及2006年伊拉克戰爭最慘烈時期相當。

《華盛頓郵報》和益普索周五聯合發布的最新民調結果顯示，僅有不到20%的美國人認為美國在伊朗採取的行動取得成功，約40%受訪者認為這些行動並未成功，另有40%受訪者表示目前「尚難定論」。《華郵》稱，美民眾反對美國對伊朗戰事的程度，已達伊拉克戰爭和越戰時期水平。

洛杉磯在五一勞動節一場集會，有示威者手持反對伊朗戰爭的標語牌。新華社
洛杉磯在五一勞動節一場集會，有示威者手持反對伊朗戰爭的標語牌。新華社

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1971年時已有超過5萬美軍在越戰陣亡，當時蓋洛普民調顯示61%的美國人認為派兵參戰是錯誤。喬治布殊政府2003年3月發動伊拉克戰爭，到2006年4月戰事陷入膠着慘烈、美軍已陣亡2400多人後，《華郵》當時一份民調也顯示有59%的美國人認為伊拉克戰爭是場錯誤。

值得注意的是，特朗普僅兩個月就達到越戰與伊拉克戰爭好幾年後的反對程度。60%的受訪美國人認為，對伊朗用兵拉高經濟陷入衰退的風險。美國人也擔心特朗普對伊朗用兵恐讓他們更不安全。61%的人認為這會增加針對美國人的恐襲風險。

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