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伊朗局勢 | 美批准對中東4國逾672億軍售 美軍至少16處基地遭伊損毀

即時國際
更新時間：12:01 2026-05-02 HKT
發佈時間：12:01 2026-05-02 HKT

自美國及以色列在2月底對伊朗發起軍事行動以來，美國分布在中東地區8個國家至少16處軍事設施在伊方襲擊中受損，其中部分設施實際上已無法使用。而美國國務院周五（1日）宣布批准向以色列、阿聯酋、卡塔爾和科威特等4個中東國家，提供總值超過86億美元（約672億港元）的軍售，且不需國會審查。

其中以色列將購買1萬套「先進精確殺傷武器系統」及相關設備，預計9.924億美元（近78億美元）。

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卡塔爾將購買1萬套「先進精確殺傷武器系統」及相關設備。U.S. Marine Corps
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美軍至少16處中東基地遭伊朗損毀。圖為美軍在伊拉克基地。美聯社美聯社
美軍至少16處中東基地遭伊朗損毀。圖為美軍在伊拉克基地。美聯社美聯社

售中東盟國精確殺傷武器系統

科威特將購買「綜合戰爭指揮系統」及相關設備，預計25億美元（195億港元）；卡塔爾將購買1萬套「先進精確殺傷武器系統」及相關設備，以及「愛國者」導彈防禦系統的補給服務及相關設備，預計共約50億美元（390億港元）；阿聯酋將購買「先進精確殺傷武器系統」及相關設備，預計1.476億美元（11.5億港元）。

美國國務院稱，國務卿魯比奧認定存在緊急情況，必須立即向上述4國出售防務物資和服務，這符合美國國家安全利益，根據經修訂的《武器出口管制法》，相關交易可豁免國會審查。

軍費實際支出逾3900億

據一名熟悉受損情況評估的美國國會助理透露，美軍在中東地區的大多數部署地點都受到影響。衛星圖像顯示，伊朗主要打擊目標包括先進的雷達系統、通信系統以及各類飛機。

國防部分管財務的代理副部長赫斯特4月29日在國會眾議院軍事委員會討論五角大樓預算提案的聽證會上說，目前，美國對伊朗戰事支出估計已達250億美元（1952.6億港元）。隨後，一名知情人士向有線電視新聞網（CNN）透露，實際支出估計可能接近400億至500億美元（3124億至3905億港元）。

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