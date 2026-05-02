伊朗局勢 | 美宣布制裁伊朗新措施 鎖定中國青島石油碼頭

美國試圖打擊德黑蘭在中東戰爭的金融命脈，周五宣布對3家伊朗外匯兌換公司實施新制裁，稱這些公司將石油收入兌換成更易使用的貨幣。美方同時鎖定中國一處石油碼頭，作為針對伊朗新制裁措施的一部分，並警告船舶若支付伊朗要求的「過路費」，將面臨後果。

中國是伊朗石油的重要買家，美國國務院表示，將對中國的青島海業油碼頭有限公司實施制裁，指這家公司已進口數千萬桶伊朗原油，協助伊朗創造數十億美元收入。

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美國警告船舶若支付伊朗要求的「過路費」，將面臨後果。美聯社

美國試圖打擊德黑蘭在中東戰爭的金融命脈。路透社

針對青島海業油碼頭有限公司

這項制裁將使涉及這處碼頭營運商且與美國有關的交易成為刑事違法行為。這處碼頭隸屬黃海重要航運樞紐的青島港。

去年，美國也對同一地區的另一家公司青島港海業董家口油品有限公司實施類似制裁。

美國國務院指出，只要伊朗試圖透過石油收入為破壞穩定的活動提供資金，美國就會對伊朗及所有協助其規避制裁的夥伴究責。

警告向伊朗付費船舶

而財政部表示，伊朗的影子銀行網絡每年處理總值值數百億美元的貿易，其中大部分來自伊朗在海外銷售石油與石化產品所得。

與此同時，財政部轄下的外國資產管制辦公室（OFAC）發布警示，提醒美國境內外人士，若為了安全通過霍爾木茲海峽而向伊朗政府付款，可能面臨制裁風險。

財長貝森特指出，他領導的部門將「持續不懈地打擊伊朗政權產生、轉移與匯回資金的能力，並追查任何協助德黑蘭規避制裁的人士」。