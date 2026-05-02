伊朗局勢｜特朗普稱對伊方新談判提議不滿意 惟個人傾向不重啓轟炸行動

美國總統特朗普周五（ 1 日）就美伊僵局發表最新立場，證實美方已收到經由巴基斯坦轉交的伊朗最新談判提議，但他對內容感到不滿意，並直言伊朗正索要其無法同意的條件。儘管如此，特朗普聲稱，目前個人從人道主義角度出發，傾向於不重啟對伊朗的轟炸行動。

特朗普指出，雖然伊朗在達成協議方面取得了長足進步，但他對雙方最終能否達成一致仍持懷疑態度。目前美伊雙方主要透過電話進行對話，雖然美方十分尊重巴基斯坦及其領導人，但因行程漫長，暫無計劃前往當地舉行面對面會談。

特朗普又稱，伊朗領導層內部非常分裂，存在多達三至四個不同派別，但即便是強硬派也表現出達成協議的意向。

特朗普聲稱，目前個人從人道主義角度出發，傾向於不重啟對伊朗的轟炸行動。路透社

特朗普透露昨晚剛聽取了美國中央司令部關於軍事選項的最新簡報，並指出目前面前只有大規模軍事升級或達成協議兩條路。雖然軍事選項包括徹底摧毀對方設施以解決問題，但他強調自己更傾向於透過協議解決，同時再次點名抨擊意大利與西班牙對美方行動支持不足。他重申美國目前絕對不會離開霍爾木茲海峽，並堅稱絕對不會允許伊朗擁有核武器。

針對 1973 年《戰爭權力決議案》規定總統動武 60 天後須獲國會正式授權的限制，白宮周五正式宣布，針對伊朗的戰爭已經結束，因為「戰爭權力期限」已屆滿。

根據1973年的《戰爭權力決議》，總統只能發動軍事行動60天，之後必須請求國會授權或以「為保障美國武裝部隊安全而不可避免的軍事需要」為由申請30天延期。而今場戰爭始於2月28日，當時以色列和美國開始對伊朗進行空襲。在首次空襲發生48小時後，特朗普正式向國會通報了衝突，由此啟動了為期60天的戰爭，5月1日為結束日。

雖然白宮宣布伊朗戰爭結束，但特朗普展現出極其強硬的姿態，抨擊《戰爭權力決議案》「完全違憲」，並表明不會尋求國會正式許可。他質疑為何美方要遵守這項以前從未使用過的做法，暗示將無視5月1日作為第 60 天關鍵節點的法律規範，繼續主導軍事行動。