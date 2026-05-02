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伊朗局勢｜伊朗談判新提議曝光 特朗普：不滿意但傾向不重啓轟炸行動

即時國際
更新時間：01:48 2026-05-02 HKT
發佈時間：01:48 2026-05-02 HKT

美國總統特朗普周五（ 1 日）就美伊僵局發表最新立場，證實美方已收到經由巴基斯坦轉交的伊朗最新談判提議，但他對內容感到不滿意，並直言伊朗正索要其無法同意的條件。儘管如此，特朗普聲稱，目前個人從人道主義角度出發，傾向於不重啟對伊朗的轟炸行動。

美媒：伊朗重啟談判提議放寬條件

華爾街日報引述知情人士報道，伊朗已透過巴基斯坦，向美國提交了重啟談判提議，內容包括：提議將德黑蘭關於開放霍爾木茲海峽的條件，與美國承諾停止攻擊並解除對伊朗港口的封鎖，放在同一時間進行討論。此外，如果美國願意實施制裁減免，伊朗可與之討論伊朗核問題相關議題。

特朗普聲稱，目前個人從人道主義角度出發，傾向於不重啟對伊朗的轟炸行動。路透社
特朗普聲稱，目前個人從人道主義角度出發，傾向於不重啟對伊朗的轟炸行動。路透社

報道又指，伊朗已向調解方表示，如果美國對這份新提案持開放態度，伊朗準備在下週初前往巴基斯坦舉行會談。報道形容，伊朗方面放寬了重啟談判的條件。

不過，特朗普周五向傳媒表示，雖然伊朗在達成協議方面取得了長足進步，但他不滿意伊方提交的重啟談判新提議，他對雙方最終能否達成一致仍持懷疑態度。特朗普又稱，伊朗領導層內部非常分裂，存在多達三至四個不同派別，「四分五裂」，但即便是強硬派也表現出達成協議的意向。

特朗普透露昨晚剛聽取了美國中央司令部關於軍事選項的最新簡報，並指出目前面前只有大規模軍事升級或達成協議兩條路。雖然軍事選項包括徹底摧毀對方設施以解決問題，但他強調自己更傾向於透過協議解決，同時再次點名抨擊意大利與西班牙對美方行動支持不足。他重申美國目前絕對不會離開霍爾木茲海峽，並堅稱絕對不會允許伊朗擁有核武器。

 

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