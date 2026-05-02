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伊朗局勢｜穆傑塔巴強硬回應特朗施壓 捍衞核能源、籲人民「經濟抗爭」

即時國際
更新時間：01:13 2026-05-02 HKT
發佈時間：01:13 2026-05-02 HKT

伊朗最高領袖穆傑塔巴透過國家電視台發表書面聲明，強硬回應美國總統特朗普的施壓。他形容核能與導彈技術為「國家資產」，誓言伊朗將像保護領土與領海一樣守護這些關鍵能力，絕不向美方低頭。

承接亡父強硬立場 拒就武器計劃妥協

自其父哈梅內伊於今年2月28日在空襲中身亡並接掌權位以來，小哈梅內伊一直以書面訊息指揮國家。他在最新聲明中指出，海內外9,000萬名伊朗人視國家的科技能力——從納米技術、生物技術到核能與導彈設施——為民族身份與核心資產。他強調，伊朗將動用一切力量保護這些資產，直接回絕了華府要求德黑蘭削減核野心的談判條件。

伊朗最高領袖穆傑塔巴透過國家電視台發表書面聲明，強硬回應美國總統特朗普的施壓。路透社
伊朗最高領袖穆傑塔巴透過國家電視台發表書面聲明，強硬回應美國總統特朗普的施壓。路透社

特朗普政府此前曾公開展示美、以聯軍空襲伊朗核戰略重鎮伊斯法罕（Isfahan）的影像，該處藏有大量高濃縮鈾。面對美軍在波斯灣的高壓態勢，穆傑塔巴發出嚴厲警告，宣稱美軍在波斯灣的唯一去處就是「葬身海底」。他強調，該地區的未來屬於當地人民，而非「來自數千公里外、滿懷貪婪與惡意的外來者」。

霍爾木茲海峽封鎖持續 油價飆升至四年新高

隨着局勢急劇惡化，全球能源市場出現劇烈波動。由於伊朗與美軍在佔全球石油運輸量五分之一的霍爾木茲海峽對峙，市場憂慮供應鏈長期中斷，布蘭特原油價格已突破每桶 126 美元，創下自 2022 年俄烏戰爭初期以來的四年新高。

特朗普周五曾重申，封鎖行動正發揮預期效果，並指伊朗經濟正處於崩潰邊緣。然而，穆傑塔巴的最新發言顯示，德黑蘭政權在關鍵軍事能力上暫無退縮跡象。

此外，同一天，伊朗最高領袖辦公室發表聲明說，在「五一」國際勞動節和5月2日伊朗教師節來臨之際，最高領袖穆傑塔巴呼籲伊朗人民爭取經濟和文化鬥爭的勝利，讓敵人「失望」。

穆傑塔巴表示，伊朗伊斯蘭革命勝利47年來，伊朗已在軍事鬥爭領域證明了自身實力，現在必須在經濟和文化鬥爭領域讓敵人「失望」並「擊敗」敵人。他說，伊朗在當前階段需要推動「經濟抗爭」，必須在這一領域挫敗敵人。

他鼓勵伊朗民眾，優先消費國產商品，以支持產業工人；尤其是受當前戰事影響的企業僱主，盡可能避免裁員和解聘員工，應將員工視為寶貴財富；各級政府也應在力所能及的範圍內提供支持。

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