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特朗普指責歐盟違背協議 擬下周起對其進口車徵兩成五關稅

即時國際
更新時間：00:25 2026-05-02 HKT
發佈時間：00:25 2026-05-02 HKT

美國總統特朗普周五宣布，計劃最早於下周起，將歐盟進口汽車及貨車的關稅大幅上調至 25%。他指責歐盟未能履行先前達成的貿易協議，此舉標誌著美歐貿易緊張局勢急劇升溫。

迫使車商留美生產 在美組裝可獲豁免

特朗普明確表示，這次加徵關稅是為了應對歐盟「不遵守協議」的行為。不過，他同時提出豁免條件，指出凡是在美國本土工廠組裝的車輛，將不會被徵收這項高額關稅。此舉被視為變相施壓及激勵汽車製造商，將生產線留在或擴大至美國境內，以刺激國內工業發展。

真相社交發文警告 稱後續或有更嚴厲措施

特朗普在其創辦的社交平台「真相社交」（Truth Social）上發文稱：「我很高興地宣布，基於歐盟未遵守我們完全達成的貿易協議，下周我將增加歐盟進入美國汽車及貨車的關稅。關稅將調升至 25%。」

他進一步重申，如果廠商在美國工廠生產，將享有零關稅待遇。特朗普並暗示，若貿易問題仍未得到圓滿解決，美方未來不排除採取更嚴厲的制裁措施。受此消息影響，國際市場正密切關注歐盟委員會的後續反應及可能採取的報復行動。

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