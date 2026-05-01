旭山動物園燒屍 | 日飼育員認焚化爐棄妻遺體 過去受訪畫面曝光

日本北海道旭山動物園職員鈴木達也因涉嫌將妻子遺體運至焚化爐焚燒而被捕，鈴木據報已坦承犯行，將妻子的遺體遺棄在動物園內的焚化爐內。經過連日搜尋，警方終於在爐內找到人體遺骸。由於鈴木僅承認焚屍，他是否涉及殺人正有待警方進一步調查。據稱其妻曾向親友傳訊息，透露遭到丈夫威脅，感到好害怕。而嫌犯過去受訪片段亦曝光。

33歲的鈴木是北海道旭川市職員，在旭山動物園負責大型動物飼育等工作。警方於4月30日晚7時04分，以涉嫌將同齡妻子鈴木由衣的遺體運至動物園並焚燒毀損為由將他逮捕。

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焚化爐內發現人體遺骸

警方查問鈴木達也已一周。調查相關人士表示，警方詳細檢查嫌犯供稱「遺棄妻子遺體」的焚化爐後，發現部分遺體，並認為遺體是在3月31日前後遭到毀損。

至於遺體如何運送，警方已扣押動物園車輛，研判可能被用於遺棄行為並持續調查，目前認為沒有共犯。

案發現場的焚化爐用於焚燒動物屍體，位於距離動物園正門最遠的區域，一般民眾無法進入；該設施據稱不會產生氣味或煙霧，附近設有員工出入口，且正前方設有停車空間。

供稱焚屍數小時

鈴木達也供稱，他是在「營業時間外的夜間」遺棄妻子由衣的遺體，並且「在動物園的焚化爐中花了數小時焚燒」，也曾暗示涉及殺害。

認識他的人士表示，焚化爐過去未上鎖，若想進入任何人皆可進入，操作方式也相當簡單，只需開啟開關即可。不論單獨留在獸舍，或與他人同時在場，也不會引起懷疑。

妻自4月下旬失蹤 鄰居感異常

警方表示，由衣的親屬是在4月下旬開始與她失去聯絡。認識這對夫妻的鄰居指出，兩人感情非常好，過去發生火警災時也彼此依靠，還帶著狗一起到外面避難，從未見過兩人感情不睦。

該鄰居表示，由衣為人開朗、個性活潑，對任何事情都感到開心，達也則較為沉穩。不過，自由衣失蹤後，達也開始做出不自然的說明，稱由衣「去了東京」。鄰居追問尚未返家、是否說謊或住院時，達也則回應「沒有住院」，雖未再追問，但仍感到異常。

2018年受訪 指夢想成真

調查相關人士指出，達也疑似曾以「我要把妳燒到什麼都不剩」威脅由衣，並暗示可能涉及殺害妻子。據稱由衣曾向親友傳訊透露「自己遭丈夫威脅，好害怕」。

而鈴木達也2018年接受媒體採訪，在鏡頭前大談成為飼育員「夢想成真」的畫面亦被挖出。當時他是旭山動物園的新人飼育員，對海豹進行餵食、表演秀，他雖面露羞澀，但仍露出笑容表示，自己雖然有點怕體型巨大的海豹，有時還會被海豹撞到，但成為飼育員的夢想在今年成真，真的很開心。

動物園延至5月1日始開放

旭山動物園是日本熱門動物園，原定4月29日是夏季開園日，不過因為此案延至5月1日。