美最高法院裁決 限縮以種族為由劃分選區
更新時間：09:54 2026-05-01 HKT
發佈時間：09:44 2026-05-01 HKT
發佈時間：09:44 2026-05-01 HKT
美國最高法院周三以6比3票數，裁定廢除路易斯安那州第2個以非裔選民佔多數的選區圖，形同削弱「投票權法」的關鍵條款，恐稀釋少數族裔選民影響力，對特朗普政府而言是一大勝利。隨着11月中期選舉逼近，這項裁決可能讓共和黨主導的各州，試圖重新劃定選區圖，民主黨自認在眾議院十拿九穩的席位，恐岌岌可危。
案件起因於美國2020年人口普查後，重新繪製的選區圖。路易斯安那州有三之一為非裔人口，但在當地6個選區中，以非裔選民佔多數的選區僅1個，被控稀釋了少數族裔的投票影響力，促使當局在新版選區圖中，新增第2個以非裔選民佔多數的選區。裁定書指「投票權法」不能作為本案運用種族因素的理據，主張第2條款並未強逼各州在劃分選區時，必須以種族作為主要依據。
3名自由派大法官提出異議，大法官卡根警告，這項裁定影響甚廣，恐放任各州「系統性地稀釋少數族裔公民的投票權」。總統特朗普得知裁定結果後說：「我太喜歡了」。
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