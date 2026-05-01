伊朗局勢 |「福特號」航母日內撤離中東返美

美國多間媒體引述美官員報道，美軍「福特號」航空母艦戰鬥群預計將於近日啟程離開中東，返回美國。

據《華盛頓郵報》報道，目前尚未清楚「福特號」離開中東的具體時間，但一名美官員稱，該航母預計會在5月中旬回到維珍尼亞州。目前，美軍在中東地區部署了「林肯號」、「福特號」和「布殊號」三個航母戰鬥群，「林肯號」和「布殊號」航母戰鬥群正在阿拉伯海執行對伊朗港口的海上封鎖任務。

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自去年6月以來，「福特號」航母連續在海上部署，先後參與美國對委內瑞拉、對伊朗的軍事行動，打破自越戰以來美軍航母部署時長紀錄。3月12日，「福特號」船尾洗衣房發生火災，造成3名水兵受傷，隨後該航母一度撤出中東戰區，先後到希臘和克羅地亞港口維修。