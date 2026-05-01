1歲童墜軌勇父躍下肉身護子 8節車廂過頂奇蹟生還

孟加拉一個火車站近日發生一宗扣人心弦的鐵路意外。一名父親在帶幼子下車時，因列車突然啟動導致男童跌入月台與路軌間的縫隙。 就在千鈞一髮之際，該名父親奮不顧身跳下月台，以肉身緊緊護住孩子並壓低身體。 現場多節車廂從兩人上方疾馳而過，最終父子倆奇蹟生還，在場民眾無不為這份冷靜與父愛送上掌聲。

列車延誤到站突啟動 1歲幼兒滑落軌道

據當地《每日太陽報》報道，這宗驚險事故發生於孟加拉一處火車站。 當事家庭乘坐提塔斯（Titas）通勤列車由婆羅門巴里亞（Brahmanbaria）前往拜拉布（Bhairab），列車在延誤約一個半小時後才抵達車站。 當列車進站後，父親抱着年僅1歲的兒子準備下車，不料列車卻在兩人尚未踩穩月台時突然再度開動，導致幼兒從父親手中滑落，跌入月台與車廂間的狹窄縫隙中。

捨身救子貼地待援 8節車廂呼嘯而過

眼見火車即將全面駛過，男童父親沒有半點猶豫，隨即縱身躍入軌道，在千鈞一髮挽救兒子性命。 目擊者拍下的影片顯示，該名父親在震耳欲聾的鳴笛聲中，迅速將孩子壓在身下，兩人緊貼地面及月台壁，試圖在列車與軌道底部的縫隙間尋求生存空間，畫面令人心驚肉跳。

現場候車民眾目睹全程卻無力介入，只能眼睜睜看着至少八節車廂從兩人上方呼嘯而過，場面極度揪心。

現場群眾激動鼓掌 網民盛讚英雄父親

待列車完全駛離後，月台民眾隨即擁上前將父子倆救起。 經初步檢查，確認兩人均未受到嚴重傷害。 現場群眾目睹兩人死裡逃生，紛紛情緒激動地為這位父親迅速且冷靜的救人反應送上熱烈掌聲。

這段「奇蹟救援」的影片隨即在社交平台廣泛流傳，引發熱議。 網友紛紛盛讚該名父親在生與死的瞬間展現出的本能父愛與勇氣，稱他為真正的「英雄」。 事件同時亦引起當地社會對公共交通安全，特別是列車啟動與進站秩序的關注與警惕。