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南韓麻醉師留12分鐘即趕收工離開 二孩母手踭開刀慘變植物人

即時國際
更新時間：14:30 2026-04-29 HKT
發佈時間：14:30 2026-04-29 HKT

南韓首爾一名40多歲兩孩母親到江南區一間私人診所接受手踭治療時發生離譜醫療事故，手術期間麻醉師中途離開趕放工。事主最終變成植物人。

據韓媒《Nate》報道，事故發生於今年1月。該女子前往首爾江南區一間私人診所進行手踭治療。麻醉醫生為她進行麻醉後僅12分鐘，便更換便服下班離開，未有理會當時手術還未開始，執刀的骨科醫生甚至尚未進入手術室。

報道指出，骨科醫生完成手術後，同樣直接離開現場，獨留女子一人躺在手術房內。護士發現女子遲遲未甦醒，先後兩度致電麻醉醫師求救。但該名麻醉醫生並未趕回診所，而是隔空指示護士施打解麻醉用的注射液。護士遵照指示打完第二劑後僅9分鐘，女子便出現心肺驟停。雖經緊急搶救，女子撿回一命，但因嚴重缺氧造成腦部損傷，昏迷長達三個月，最終不幸成為植物人。家屬悲痛控訴醫師中途落跑，向法院提告求償。

醫院監視器畫面。翻攝自X @Younglee88
醫院監視器畫面。翻攝自X @Younglee88
家屬照顧不幸成為植物人的女子。翻攝自X @Younglee88
家屬照顧不幸成為植物人的女子。翻攝自X @Younglee88

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面對指控，麻醉醫生竟辯稱「炒散的兼職醫師都是這樣」，似乎認為兼職身份即可免於完整醫療責任。執刀醫生則喊冤，指自己當時專心手術，根本不知道麻醉醫生已經離開。涉事診所僅冷回一句「還在確認事實中，無法評論」，家屬與輿論對此態度極為憤怒。

目前案件已進入司法程序，南韓醫療界亦對兼職麻醉醫師的執業規範掀起檢討聲浪。

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