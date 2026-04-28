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斯里蘭卡機場截獲22名憎侶偷運逾110公斤大麻入境 估值超過2700萬港元

即時國際
更新時間：23:02 2026-04-28 HKT
發佈時間：23:02 2026-04-28 HKT

斯里蘭卡當局根據線報，在首都科倫坡國際機場截獲並拘捕22名僧侶，他們合共持有超過110公斤大麻。這是該機場有史以來查獲的最大宗毒品案，也是首次有佛教僧侶在機場因攜帶毒品被捕。

據當地國營報章《每日新聞》報道，這群僧侶由來自斯里蘭卡各地，都是年輕男子，他們於4月22日持擔保人提供的機票前往泰國，返回斯里蘭卡班達拉奈克國際機場時，每個行李箱內都藏有超過5公斤的大麻。

警方稱，毒品被藏在行李箱底部的暗格內。根據政府官方新聞門戶網站報道，這批毒品的估價超過345萬美元（逾2700萬港元）。

據英國外交部稱，斯里蘭卡對毒品犯罪處以嚴厲的處罰，機場已部署技術手段來檢測違禁物品。因毒品犯罪被捕者可能被無限期拘留而不起訴，一旦罪名成立，可能面臨長期監禁。

斯里蘭卡警方緝毒局正在調查走私活動是否與當地販毒網絡有關。官方媒體報道，這些僧侶將在尼甘布地方法院出庭，接受進一步的法律程序和調查。

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