季節性風暴橫掃孟加拉 14人遭雷擊死亡

孟加拉近日受季節性雷雨橫掃全國，官方周一證實，多地發生嚴重雷擊事件，已造成至少14人死亡。孟加拉政府在2016年將雷擊列為自然災害，當年創下單日82人死於雷擊的悲慘紀錄。

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據路透社報道，孟加拉多地出現災情，強降雨與閃電交加導致傷亡慘重。當地官員表示，死者主要是在田間作業的農民及戶外工作的勞工；除已知14人死亡外，有多名傷者正接受救治，部分人傷勢嚴重，尚未脫離險境。

專家分析，雷擊事件頻發與森林砍伐關係密切。由於許多高大樹木遭到砍伐，原本能發揮引雷作用的天然屏障消失，使民眾暴露在危險之中。

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孟加拉每年4月至6月進入季風前季節（Pre-monsoon season），隨着氣溫升高與濕度增加，大氣條件極不穩定，雷擊致死案件頻繁發生。當局呼籲民眾在雷雨發生時應避免待在空曠位置，以免發生觸電。