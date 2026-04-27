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白宮記者晚宴槍擊 | 特朗普：不知是否槍手直接目標 為了解情況要求稍等片刻撤離

即時國際
更新時間：09:40 2026-04-27 HKT
發佈時間：09:40 2026-04-27 HKT

上周六，白宮記者協會晚宴出現槍手，總統特朗普被緊急護送出白宮記者晚宴。特朗普事後表示，不知道自己是否槍手的直接目標。事發時，他和多名政府官員都在晚宴現場，強調自己並沒有讓特勤局那麼容易護送他離開，並要求稍等片刻，因為他要看看發生了什麼事。美媒指，根據視頻片段，保安人員花了10秒鐘才將特朗普包圍，又花了20秒鐘才將他帶離該區域，期間特朗普似乎摔了一下，特勤人員要把他扶起來護送離開。

特朗普接受哥倫比亞廣播公司（CBS）時事節目《60分鐘》主持人奧唐納訪問時，被問到：「總統先生，你自己是否槍手的目標？」特朗普回應「不知道」。

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指生活在一個瘋狂世界

特朗普表示，他已經審查執法部門發現與槍手有關的文字資料。官員們稱，這些文字顯示，槍手的目標是特朗普政府官員，也寫道面對今屆政府的所作所為，他（槍手）再也無法袖手旁觀。

被奧唐納問到是否擔心會有多人傷亡，特朗普停頓了一下說 ：「我不擔心，我了解人生，我們生活在一個瘋狂的世界。」

特朗普又描述槍手衝過安全檢查站後，他被緊急護送出白宮記者晚宴的情景。

要求特勤人員「稍等片刻」才護送

特朗普指，他並沒有讓特勤局那麼容易護送他離開華盛頓希爾頓酒店，因為他「想看看發生了什麼事」。

他對此說： 「我想看看發生了什麼，因此我並沒有讓他們輕易（護送）得逞。」

特朗普形容當時身邊都是很棒的人，但他請他們「稍等片刻」，以便他能評估一下正在發生的事情。

視頻片段顯示花30秒始完成撤離

奧唐納指出，根據視頻片段中，保安人員花了10秒鐘才將總統包圍，又花了20秒鐘才將他帶離該區域，期間特朗普似乎摔了一下。

特朗普回應說：「我身邊都是很棒的人，可能我讓他們（特勤人員）行動得慢了一些。」
 

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