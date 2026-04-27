特朗普稱與普京及澤連斯基有「良好對話」　盼推動結束俄烏戰事

美國總統特朗普（Donald Trump）周日表示，已與俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）及烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）進行「良好對話」，並正致力推動結束俄烏戰事。

特朗普接受霍士新聞（Fox News）節目《The Sunday Briefing》訪問時表示：「我們正在處理俄羅斯局勢，以及俄羅斯和烏克蘭問題，希望能夠解決。」但他未有透露與兩位領袖最近一次通話的時間。

他說：「我確實有與普京總統對話，也有與澤連斯基總統對話，都是良好的談話。」

特朗普稱與澤連斯基進行「良好對話」，並正致力推動結束俄烏戰事。路透社

特朗普又形容普京與澤連斯基之間的敵意「荒謬且瘋狂」，並指「仇恨是壞事，特別是在嘗試解決問題的時候」，但他相信衝突最終仍有機會化解。

特朗普早前曾承諾會結束自2022年2月俄羅斯全面入侵烏克蘭以來的戰事，但至今在其第二任期內，戰事仍然持續。