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白宮記者晚宴槍擊︱特朗普：疑犯「精神有問題」 長期懷有仇恨

即時國際
更新時間：01:13 2026-04-27 HKT
發佈時間：01:13 2026-04-27 HKT

美國總統特朗普（Donald Trump）周六出席白宮記者協會晚宴期間，場外發生槍擊事件，他在特勤人員護送下安全離開。其後接受傳媒訪問時表示，涉案疑犯「精神有問題」，並指對方長期懷有強烈仇恨。

據路透社報道，特朗普接受霍氏新聞（Fox News）訪問時稱，疑犯的家人早已知悉其存在問題，並強調該男子在被制止前未有接近宴會廳範圍。他表示，執法人員迅速行動，成功阻止事件進一步惡化，又指事件反映白宮有需要興建新的大型宴會場地。

事件發生於華盛頓希爾頓酒店Washington Hilton），一名男子在安全檢查站以霰彈槍向特勤局人員開火，其後被當場制服。美國司法部代理部長Todd Blanche表示，包括特朗普在內的政府官員，可能是疑犯的目標。

涉事特勤人員因身穿防彈背心避過致命傷，其後送院治療並已出院。執法部門指，疑犯為一名約31歲的加州男子，將面臨多項聯邦指控，初步相信屬「獨狼式」行動。

美國媒體CBS News引述執法部門消息指，疑犯為31歲、來自加州托倫斯的科爾‧艾倫（Cole Allen）。報道稱，他被捕後供稱，目的是針對特朗普政府官員發動襲擊，當局相信其為「孤狼式」襲擊者。

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