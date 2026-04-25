Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

走私黃金 | 金粉藏安全套吞落肚闖關 東京成田機場3個月破獲30宗

即時國際
更新時間：10:02 2026-04-25 HKT
發佈時間：10:02 2026-04-25 HKT

中東局勢動盪推動金價屢創新高，日本海關近期破獲多宗金粉走私案，多名嫌犯透過將金粉塞進安全套等各種方法保存，再吞入體內，從香港走私到東京成田機場；單是今年1月至3月就破獲30宗相關走私案件，黃金總重45公斤，估計市值高達12億日圓（約5853萬港元）。涉案者以香港及中國旅客為主，其中以中高年齡層女性居多。

根據成田機場海關統計，1月至3月間，成田機場共查獲33宗走私黃金的案件，總重達46公斤。當中30宗以粉狀黃金走私，佔重約45公斤，相較2025年全年23宗、約31公斤，案件數與重量雙雙暴增，走私集團猖獗程度令海關當局高度警戒。

日本海關在機場張貼海報展示，警告勿走私黃金。日本海關
日本海關在機場張貼海報展示，警告勿走私黃金。日本海關
中東局勢動盪推動金價屢創新高。路透社
中東局勢動盪推動金價屢創新高。路透社
走私黃金手法層出不窮。路透社
走私黃金手法層出不窮。路透社
走私黃金的不法分子透過香港飛往成田的航班入境日本。美聯社
走私黃金的不法分子透過香港飛往成田的航班入境日本。美聯社

中港走私客為主 由香港飛成田

根據海關調查，不法分子將粉末狀黃金藏入安全套等容器後吞入體內，再透過香港飛往成田的航班入境日本。據稱所有查獲的粉狀黃金均來自中國和香港，涉及22名女性和8名男性，大多為中高年齡層，他們在運送過程中將黃金粉末藏匿於體內，試圖闖關。

此外，亦有男性旅客將總重約2.7公斤黃金分裝成多個小塊，試圖一次性走私入境。

偷運黃金手法層出不窮

先前就有日媒報道，指2024年7月至2025年5月間，全日本各地海關查獲的逃漏稅案件達到驚人的300宗、是前一年157宗的倍數增長，一舉創下近5年新高，而其中約6成的案件、9成的金額皆與金條走私有關。

除了將黃金磨成粉，走私手法還包括藏匿在手提行李、偽裝成貨物、以國際郵件分裝寄送等，磨成粉的黃金則可能藏在內衣、鞋子、甚至行李箱的把手中。另外特別常見的手法是在海外機場以免稅價格購買金條，並入境日本時不申報、藉此逃避10%的進口消費稅。

答問題送豐富禮品↓

答問題送豐富禮品↓

最Hit
施明離世掀李氏家族內鬥  九龍塘祖屋「涵碧別墅」價值曝光  豪宅曾成楊思琦分手導火線？
施明離世掀李氏家族內鬥  九龍塘祖屋「涵碧別墅」價值曝光  豪宅曾成楊思琦分手導火線？
影視圈
16小時前
港式西餐廳「椰林閣」東山再起！逆市擴張至9分店 曾瀕臨全線結業 網民拆解「翻生」主因
「椰林閣」東山再起？逆市擴張至9分店 曾瀕臨全線結業 網民拆解「翻生」主因
飲食
15小時前
正義女神丨番外篇再證佘詩曼超強吸金力 帶挈兩個星二代契仔搵真銀 陳山聰「搲撈」輸畀囝囝？
正義女神丨番外篇再證佘詩曼超強吸金力 帶挈兩個星二代契仔搵真銀 陳山聰「搲撈」輸畀囝囝？
影視圈
17小時前
旺角利苑酒家突結業！開業46年曾獲米芝蓮二星殊榮 員工愕然：明明好生意......
旺角利苑酒家突結業！開業46年曾獲米芝蓮二星殊榮 員工愕然：明明好生意......
飲食
22小時前
陳小春被爆「塞紙條」撩名模上房  「反派男神」蘭桂坊約炮失威  被嫌年紀大「吃不下」
陳小春被爆「塞紙條」撩名模上房  「反派男神」蘭桂坊約炮失威  被嫌年紀大「吃不下」
影視圈
2026-04-24 10:00 HKT
深圳全新觀光巴士！地鐵站直達「天空之城」雲海公園 長者車費半價優惠
深圳全新觀光巴士！地鐵站直達「天空之城」雲海公園 長者車費半價優惠
旅遊
16小時前
吳業坤離巢｜年初先奪「飛躍進步男藝員」  曾兩封叱咤「我最喜愛的男歌手」  同193合照曾被雪藏？
吳業坤離巢｜年初先奪「飛躍進步男藝員」  曾兩封叱咤「我最喜愛的男歌手」  同193合照曾被雪藏？
影視圈
13小時前
李泳豪不滿老婆被李泳漢針對？施明喪禮前突公開2022年婚禮片 李家鼎曾爆大仔禁母出席喜宴
李泳豪不滿老婆被李泳漢針對？施明喪禮前突公開2022年婚禮片 李家鼎曾爆大仔禁母出席喜宴
影視圈
19小時前
爆旋陀螺熱潮︱玩具店排長龍、買盤靠派籌 限量版炒價逾千 學者拆解翻Hit原因：經濟不景的慰藉 
爆旋陀螺熱潮︱玩具店排長龍、買盤靠派籌 限量版炒價逾千 學者拆解翻Hit原因：經濟不景的慰藉 
社會
3小時前
施明喪禮｜李家鼎兩新抱大起底  大仔老婆嚴佩鈺設靈火葬表現大不同  Agnes點解受大伯針對？
施明喪禮｜李家鼎兩新抱大起底  大仔老婆嚴佩鈺設靈火葬表現大不同  Agnes點解受大伯針對？
影視圈
2026-04-23 17:11 HKT