走私黃金 | 金粉藏安全套吞落肚闖關 東京成田機場3個月破獲30宗

中東局勢動盪推動金價屢創新高，日本海關近期破獲多宗金粉走私案，多名嫌犯透過將金粉塞進安全套等各種方法保存，再吞入體內，從香港走私到東京成田機場；單是今年1月至3月就破獲30宗相關走私案件，黃金總重45公斤，估計市值高達12億日圓（約5853萬港元）。涉案者以香港及中國旅客為主，其中以中高年齡層女性居多。

根據成田機場海關統計，1月至3月間，成田機場共查獲33宗走私黃金的案件，總重達46公斤。當中30宗以粉狀黃金走私，佔重約45公斤，相較2025年全年23宗、約31公斤，案件數與重量雙雙暴增，走私集團猖獗程度令海關當局高度警戒。

日本海關在機場張貼海報展示，警告勿走私黃金。日本海關

中東局勢動盪推動金價屢創新高。路透社

走私黃金手法層出不窮。路透社

走私黃金的不法分子透過香港飛往成田的航班入境日本。美聯社

中港走私客為主 由香港飛成田

根據海關調查，不法分子將粉末狀黃金藏入安全套等容器後吞入體內，再透過香港飛往成田的航班入境日本。據稱所有查獲的粉狀黃金均來自中國和香港，涉及22名女性和8名男性，大多為中高年齡層，他們在運送過程中將黃金粉末藏匿於體內，試圖闖關。

此外，亦有男性旅客將總重約2.7公斤黃金分裝成多個小塊，試圖一次性走私入境。

偷運黃金手法層出不窮

先前就有日媒報道，指2024年7月至2025年5月間，全日本各地海關查獲的逃漏稅案件達到驚人的300宗、是前一年157宗的倍數增長，一舉創下近5年新高，而其中約6成的案件、9成的金額皆與金條走私有關。

除了將黃金磨成粉，走私手法還包括藏匿在手提行李、偽裝成貨物、以國際郵件分裝寄送等，磨成粉的黃金則可能藏在內衣、鞋子、甚至行李箱的把手中。另外特別常見的手法是在海外機場以免稅價格購買金條，並入境日本時不申報、藉此逃避10%的進口消費稅。