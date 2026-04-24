美司法部撤銷對鮑威爾刑事調查 美媒：為沃什接掌聯儲局清障

美國司法部轄下的華盛頓聯邦檢察官皮羅（Jeanine Pirro）於周五宣布，決定終止針對聯邦儲備局主席鮑威爾的刑事調查。此舉被視為替總統特普朗提名的候選人沃什（Kevin Warsh）掃清上任障礙，有望加速聯儲局領導層更替的確認程序。

身為特朗普盟友的皮羅表示，已要求聯儲局內部監察機構——監察長辦公室（OIG）接手調查，重點轉向聯儲局華盛頓總部翻修工程的成本超支問題。皮羅在社交媒體上指出，監察長有權要求聯儲局向納稅人負責，並期待短期內獲得全面報告，以徹底解決導致司法部早前發出傳票的疑慮。

此前，北卡羅來納州共和黨參議員蒂利斯（Thom Tillis）強烈批評司法部的調查毫無根據，並誓言在調查結束前，將全面封殺所有聯儲局的人事提名，令沃什的任命一度陷入僵局。

有「聯儲局傳聲筒」外號的Nick Timiraos表示，司法部終結對鮑威爾調查，是要爲沃什接任聯儲局主席鋪平道路。

這宗針對鮑威爾的調查一直備受爭議，外界質疑司法部將調查作為打擊特朗普政敵的工具。上月，一名聯邦法官曾阻止司法部向聯儲局委員會發出傳票，理由是調查目的不當，意在施壓要求鮑威爾屈服於特朗普的減息要求或辭職。儘管皮羅本周早些時候曾揚言會提出上訴，但如今態度轉向。

聯儲局發言人對此拒絕置評。白宮發言人則表示，由監察長調查是查明真相的最佳途徑，並對參議院將通過沃什的提名充滿信心。

鮑威爾的任期將於下月結束。