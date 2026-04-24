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美國列北約盟友「乖孩子壞孩子」名單 擬暫停西班牙成員國資格

即時國際
更新時間：21:35 2026-04-24 HKT
發佈時間：21:35 2026-04-24 HKT

在美國總統特朗普早前譴責不支持美國對伊朗戰事的北約盟友後，美媒引述消息指白宮最近擬定了一份類似區分「乖孩子與壞孩子」的北約國家名單。隨後一位美國官員進一步透露，五角大廈一封內部郵件列出了美國懲罰北約盟國的選項，包括將西班牙排除在北約之外，以及重新審視美國對英國福克蘭群島主權聲索的立場。

相關新聞：歐洲制防禦體系備案  防美退出北約

路透社報道，相關郵件表達了美國對一些盟國，不願或拒絕給予美國在伊朗戰爭中所需的准入權、基地使用權和飛越權（簡稱ABO）的不滿。官員還說，郵件中指出ABO「只是北約的絕對底線」，而這些選項正在五角大廈高層流傳。郵件中還提出一個方案，設想暫停「難纏」國家在北約的重要職位。

在西班牙的反美以軍事行動示威中，有人舉起西班牙總理桑切斯的肖像。 美聯社
在西班牙的反美以軍事行動示威中，有人舉起西班牙總理桑切斯的肖像。 美聯社

相關新聞：特朗普再批北約紙老虎「認真考慮退出」 諷英國「沒海軍」：太老了

特朗普早前炮轟北約盟國不支持對伊戰爭，沒有派遣海軍協助打通霍爾木茲海峽，並宣稱考慮退出北約。不過，上述女官員表示，五角大樓郵件並未暗示美國退出北約，也沒有提議關閉美國在歐洲的軍事基地。

這位官員拒絕透露「懲罰方案」是否包括外界普遍預期的美國從歐洲撤軍。五角大廈新聞秘書威爾遜在被問及這封郵件時回應道：「戰爭部將確保總統擁有切實可行的方案，以確保我們的盟國不再是紙老虎，而是真正履行其職責。我們對任何相關的內部討論不再置評」。

英國、法國和其他國家表示，加入美國的海上封鎖等於捲入戰爭。一旦達成持久停火或衝突結束，他們願意協助維持海峽暢通。

相關新聞：伊朗局勢｜美國揚言退出北約實際點操作？由總統vs國會提出恐掀法律戰

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