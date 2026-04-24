特朗普金卡 | 780萬買居留權 僅1人獲批 數百人排隊待審

美國商務部長盧特尼克周四（23日）表示，總統特朗普的「金卡」簽證計畫到目前為止僅1人獲得批准，還有數百人排隊待審。特朗普去年9月簽署命令設立這項提供居留權的計畫，費用100萬美元（約780萬元），12月開始接受申請。

「金卡」計畫去年12月啟動後，特朗普表示，「金卡」將吸引創造就業機會的人，且有助於縮減財政赤字。盧特尼克曾說短短數天內銷售額達13億美元（101.5億港元），特朗普還拿著金卡說：「這基本上就是加強版的綠卡。」

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「特朗普金卡」簽證正式推出

「金卡」印有特朗普頭像、白頭海鵰和自由女神像。 美聯社

特朗普形容金卡是加強版的綠卡。美聯社

特朗普表示，「金卡」將吸引創造就業機會的人，且有助於縮減財政赤字。美聯社

需交11,7萬國土安全部處理費

但盧特尼克周四在眾議院一場委員會聽證會上表示，美國官方僅批准1人的申請案，還有數百人正在排隊等待審批。他在聽證會上並未解釋為何核准人數出現落差。

申請「金卡」者還需支付1.5萬美元（11.7萬港萬元）的國土安全部處理費，盧特尼克表示，他們將經過「最嚴格的審查和分析」。

取代EB-5投資移民計畫

「金卡」居留計畫對個人收取100萬美元費用，對企業擔保則收取200萬美元（1562萬港元）。

「金卡」計畫目的在取代EB-5投資移民計畫。EB-5向投資約100萬美元、僱用至少10名員工的申請人提供美國簽證。

「金卡」計畫官方網站可見「解鎖美國人生」的字眼，一張金色的卡片上印著特朗普嚴肅的面容、美國國鳥白頭海鵰、自由女神像以及特朗普的招牌簽名。

將推3900萬白金卡

官網也宣傳即將推出的500萬美元（3900萬港元）「特朗普白金卡」，持卡人可在美國停留最多270天，且境外所得不必在美國繳稅。

特朗普當時不僅推出「金卡」，還下令對H-1B專業工作簽證每年加收10萬美元（約78萬港元）費用。