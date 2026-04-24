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英生物樣本庫50萬人數據 3間中國機構洩露資料網售

即時國際
更新時間：11:52 2026-04-24 HKT
發佈時間：13:05 2026-04-24 HKT

英國政府昨日稱，本周發生數據外洩事件，英國生物樣本庫（UK Biobank）50萬名志願者的DNA和其他機密健康資料，一度在中國網上求售。

英國生物樣本庫是一間向研究人員提供數據的健康研究慈善機構，收集健康、生活方式、生物樣本、遺傳資訊及長期追蹤數據。自2012年起向通過審核的科研機構開放，用於疾病預防、診斷和治療研究。研究人員及機構在使用前須接受審查並簽署數據安全協議。

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中國研究機構洩露數據

據英國生物樣本庫首席執行官Professor Sir Rory Collins表示，上週發現提供給三間中國學術機構的研究人員數據，遭洩露至阿里巴巴電商平台出售。這些數據不包含姓名、地址、聯絡方式或英國NHS號碼等直接身份識別資訊，但可能包括性別、年齡、出生年月、社會經濟狀況、生活習慣、血液生化指標、睡眠飲食、心理健康及健康結果等資料。

英國數字政府與數據事務大臣Ian Murray在下議院發表聲明並接受質詢，確認涉事三間機構為中國研究機構，已立即永久停止其對UK Biobank的訪問權限。他感謝中國政府與阿里巴巴迅速配合，在交易前刪除相關頁面，並強調這是個別機構違反使用協議的行為，而非針對中國研究人員整體。此前美國耶魯大學亦曾因數據誤用被暫停認證。

iStock
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急停數據導出 修補漏洞

英國生物樣本庫已暫停研究平台數據導出、收緊出口機制，並展開董事會主導的全面調查，計劃年底前推出自動檢查系統。事件已通報英國資訊專員辦公室（ICO）調查。

英國議員關注數據是否可能透過組合分析重新識別個人身份，以及如何確保不再有數據副本流出。Ian Murray回應指，英國生物樣本庫無法100%保證無法重新識別，但已採取嚴格措施保障參與者權益。

目前，阿里巴巴平台搜尋「UK Biobank」等關鍵詞已無相關結果。事件暴露數據出口機制漏洞，英國生物樣本庫強調將繼續在全球範圍內安全合規地推動醫學研究，同時加強防護以維護50萬志願者對數據安全的信任。

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