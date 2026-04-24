伊朗局勢｜特朗普宣布以黎停火延長3周 內塔尼亞胡稱準備好重啟對伊戰爭｜持續更新

中東局勢劇烈升溫。以色列與美國2月28日聯手攻擊伊朗多地，以方稱發動是「預防式打擊」，並宣布以色列全國進入緊急狀態，全境響起警報，而美國總統特朗普亦對伊朗展開名為「史詩怒火」（Epic Fury）的大規模作戰行動，伊朗最高領袖哈梅內伊（Ali Khamenei）及多名伊朗高層官員在襲擊中身亡。及後伊朗報復並空襲美以在海灣多國的據點。

伊朗局勢較早前事態發展，詳見本報早前報道。（相關報道：伊朗局勢｜特朗普下令擊沉霍爾木茲海峽布雷船隻 伊朗稱首筆通行費已匯入央行）

行動代號「史詩怒火」

4月24日最新消息

15：15

以色列欲重啟伊朗戰爭

以色列總理內塔尼亞胡周三表示，以色列已做好重啟伊朗戰爭的準備。內塔尼亞胡在一段影片聲明中表示：「我們希望看到伊朗移除其濃縮鈾，我們希望看到伊朗境內的濃縮鈾能力被徹底消除。當然，我們也希望看到霍爾木茲海峽重新開放。」

他還表示：「現在斷言事態將如何發展，甚至最終結果如何，都為時過早。鑑於戰爭可能再次爆發，我們已做好應對任何情況的準備。」

內塔尼亞胡稱美國正及時向以色列通報其與伊朗接觸的情況，並堅稱兩國目標一致。然而，美國總統特朗普的政府暗示，與德黑蘭舉行第二輪會談的可能性更大。

05：56

美國總統特朗普周四在白宮見記者時被問到，為了與伊朗達成長期和平協議願意等多久，他說，現在就可以與伊朗達成協議，希望協議永久有效，令伊朗永遠沒有機會擁有核武，開玩笑叫記者不要催他。被問到會否動用核武，他說：「不會。」

同日特朗普在社交平台發文強調，自己沒有壓力亦不着急於與伊朗達成協議。

05：38

特朗普宣佈黎以停火時間延長三週

美國總統特朗普在社交媒體發文表示，當地周四，美方在白宮同以色列和黎巴嫩的高級代表會晤，會議進行得「非常順利」，以色列與黎巴嫩之間的停火將延長三週。

特朗普又說，估計未來三週內，黎巴嫩總統奧恩和以色列總理內塔尼亞胡會到訪白宮，並舉行會面。

傳伊朗議會議長卡利巴夫突辭談判團隊職務

01：42

以色列N12新聞報道，伊朗議會議長卡利巴夫已辭去談判團隊職務，原因暫未明。

伊朗外交部：降低高濃縮鈾濃度是可行選項

00：45

半島電視台報道，伊朗外交部發言人表示，移交高濃縮鈾不是一個選項，但降低其濃度是一個可行的選擇。

美國防部否認霍峽掃雷須半年

00：20

早前多份美國媒體報道，指美軍需要六個月時間才能完全清除霍爾木茲海峽內的水雷，五角大樓發言人肖恩·帕內爾在接英國廣播公司（BBC）採訪時，抨擊有關報道歪曲事實。他說：「一項評估並不意味着該評估就是合理的，霍爾木茲海峽關閉六個月是不可能的，部長也完全不能接受。」他又說：「媒體從機密的閉門簡報會中挑選泄露出來的信息，而其中大部分內容都是虛假的，這種做法是不誠實的新聞報道。」

過去兩天有共4艘伊朗油輪突破美軍封鎖

00：05

伊朗塔斯尼姆通訊社23日報道，根據一家油輪監測網站數據顯示，在過去兩天內，有4艘伊朗油輪突破美軍封鎖進入伊朗海域。